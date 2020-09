Ballando con le Stelle 2020 non è ancora andato in onda, ma già alcuni dei protagonisti della nuova edizione fanno già parlare di loro. Stando alle immagini pubblicate da Diva e Donna, pare che sia nato un feeling tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, beccati dal settimane la mentre passeggiano per le vie di Roma mano nella mano. In attesa di Gossip news in merito, le ultime notizie su Ballando con le stelle, annunciano lo slittamento della messa in onda della prima puntata che verrà trasmessa non più il 12 ma il 19 settembre.

Raimondo Todaro e la Isoardi beccati mano nella mano a Roma

Tra Raimondo Todaro e Elisa Isoardi sembra esse e nata una forte intesa.

I due, come noto, fanno coppia nel programma di Milly Carlucci al via il prossimo settembre e pare che il loro rapporto non sia solo professionale. Le immagini pubblicate da Diva e donna sono abbastanza eloquenti. I due sono stati ritratti mentre passeggiano teneramente per le vie della capitale mano nella mano. Un gesto banale ma che nasconderebbe la nascita di una storia tra i due protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle. Elisa è single da parecchio tempo, dopo la fine delle love-story con Matteo Salvini e Alessandro Di Paolo, mentre Raimondo Todaro si è lasciato alle spalle il matrimonio con la ballerina Francesca Tocca.

Scoppia la passione a Ballando con le stelle tra Raimondo e Elisa?

La nascita di relazioni tra i protagonisti del programma di Milly Carlucci non è una novità. Già nelle passate edizioni si è assistito per esempio, al triangolo amoroso tra Osvaldo, Oradei e Veera. Quest'anno sembra sia la volta invece del ballerino Raimondo Todaro e della conduttrice, nonché ex Miss Cinema Elisa Isoardi.

I due non hanno mai nascosto di essersi trovati bene sin dalle prime prove e le immagini pubblicate sul settimanale di gossip, testimoniano la loro forte complicità. Qualche giorno fa, anche su Oggi erano apparsi altri scatti della coppia, che ritraevano Todaro abbracciare teneramente la sua compagna di ballo.

Ballando con le stelle inizierà il 19 settembre

Tutto farebbe quindi intendere la nascita di una relazione amorosa tra i due, anche se i diretti interessati al momento tacciono. Un Gossip che potrebbe uscire già nella prima puntata di Ballando con le stelle, che dovrebbe iniziare il prossimo 19 settembre. È notizia di queste ultime ore infatti, che la data inizialmente scelta del 12 settembre è stata posticipata di una settimana, così come annunciato dalla giurata Selvaggia Lucarelli sui suoi social. I casi di positività al Coronavirus di Daniele Scardina e Samuel Peron, avrebbero infatti rallentato la preparazione di Ballando con le stelle, pronto però a tornare in onda su Rai 1 con una sola settimana di ritardo.