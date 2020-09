Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Can e Sanem si fidanzeranno ufficialmente. Tutti sapranno della relazione tra i due giovani, ma la ragazza sarà costretta a rifiutare la proposta di matrimonio del suo amato.

Ricordiamo che la soap opera turca racconta la storia d'amore tra Can Divit e Sanem Aydin, due giovani provenienti da mondi differenti ma innamorati perdutamente.

Spoiler DayDreamer: Can e Sanem si fidanzano ufficialmente

Dopo i vari pettegolezzi sulla storia tra Can e Sanem, i due giovani decideranno di uscire finalmente allo scoperto.

Divit e la sua fidanzata, quindi, annunceranno a tutti di stare insieme e di avere intenzioni serie. Sanem, però, prenderà in considerazione l'idea di lasciare il lavoro, poiché molti in agenzia pensano che lei abbia delle agevolazioni a causa della sua storia con Can. A quel punto, il fotografo non solo cercherà di convincerla a non andare via dalla Fikri Harika, ma le farà anche una proposta allentante: le chiederà di sposarlo. Sanem, felice per la richiesta del suo amato, non vedrà l'ora di raccontare a sua madre che Can ha intenzioni serie con lei. Il giovane approfitterà così delle pietre rotte dalla sua amata per farle costruire un anello di fidanzamento.

DayDreamer, puntate turche: Can finisce in prigione e Sanem fa un accordo con Fabbri

Dopo l'ennesima provocazione da parte di Fabbri, Can gli da un pugno e questo gli costerà una denuncia da parte del suo nemico. A quel punto, il fotografo finirà in prigione e a salvarlo sarà proprio Sanem. La giovane, infatti, si presenterà da Fabbri e gli proporrà, in cambio del ritiro della sua denuncia, di cedergli il profumo che lui tanto desidera.

Questo accordo rimarrà segreto e Can non ne saprà nulla in un primo momento. dopo essere stato liberato, il fotografo non perderà occasione per mantenere la promessa fatta a Sanem: le chiederà di sposarlo.

Trame turche DayDreamer: Sanem rifiuta la proposta di matrimonio di Can

Can farà una proposta di matrimonio a Sanem, con tanto di anello costruito con le pietre da lei rotte in precedenza.

La giovane sarà stupita per il gesto del suo amato, ma sarà costretta a rifiutare. Sanem sarà infatti devastata dai sensi di colpa per il fatto di dover mantenere ancora una volta un segreto con il suo amato. Aydin sarà sul punto di rivelare la verità a Can, ma arriverà Emre ad interromperla. In ogni caso, il fotografo resterà malissimo per il rifiuto che riceverà e manterrà le distanze da Sanem. Il giovane, infatti, non si spiegherà il motivo per il quale la sua fidanzata reagirà in quel modo alla sua proposta. Intanto, Aydin manterrà il segreto sulla faccenda del profumo, consigliata anche da Emre e Leyla, poiché se Can lo venisse a sapere potrebbe lasciare la città.