Arrivano le anticipazioni italiane della soap opera iberica Il Segreto, meglio nota in patria con il titolo di "El secreto de Puente viejo". Le nuove trame fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 20 al 26 settembre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16.20.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alle rivelazioni che don Ignacio farà alla sua famiglia, allo strano comportamento di Antonito e alla decisione di Mattias di accettare la carica di consigliere comunale.

Pablo ritorna alla villa

Le anticipazioni de Il Segreto ci segnalano che don Ignacio e Marta saranno molto sorpresi nel vedere Pablo arrivare alla villa in condizioni pietose.

Il giovane, infatti, rientrerà a casa stravolto dopo essersi reso conto che due uomini armati lo stavano seguendo per fargli del male. Preoccupate per le sorti del giovane, le sue sorelle chiederanno al padre di permettergli di nascondersi nuovamente alla villa per evitare che qualcuno possa nuocergli. Don Ignacio però, non cederà alla richiesta dei suoi figli e consiglierà nuovamente a Pablo di allontanarsi al più presto da Puente Viejo. Nel frattempo, Dolores preferirà trascorrere molto tempo insieme alla sua nipotina Belen piuttosto che spettegolare sullo strano comportamento di Antonita. La giovane, infatti, continuerà a comportarsi in maniera molto misteriosa soprattutto quando don Filiberto si presenterà a La Habana per farle alcune domande.

Mattias accetta una carica pubblica al comune

Urrutia chiederà a don Ignacio di rivelare il segreto che stanno custodendo da moltissimo tempo, mentre Marta scoprirà che Mauricio ha aiutato moltissime persone povere. Onesimo, Hipolito e Tiburcio continueranno a lavorare sulla creazione della loro nuova pasta dentifricia.

Dopo aver comunicato a Damian e Alicia che i capi del sindacato sono stati arrestati e interrogati, Mattias accetterà di diventare un consigliere comunale. Mauricio deciderà di organizzare in paese alcune celebrazioni per l'Epifania per far divertire i bambini.

Terrorizzata dalle condizioni di salute di Francisca, Antonita deciderà di raccontare tutta la verità a Tomas che manderà a chiamare un medico.

Roso dai sensi di colpa, don Ignacio convocherà Pablo e gli confesserà davanti a Carolina di essere suo padre. Il giovane, infatti, è nato da una relazione extraconiugale e per questo motivo non potrà mai avere una relazione con Carolina perché lei è sua sorella. Su richiesta di Alicia e Damian, Mattias cercherà di ottenere informazioni sulle condizioni dei sindacalisti in carcere. Nel frattempo, Francisca chiederà ad Antonita di parlarle di Isabel, in modo da poter avere più informazioni possibili sulla padrona di casa. Poco dopo, Montenegro conoscerà Adolfo e chiederà a lui e a Tomas di non rivelare a nessuno che lei si trova a La Habana. Urrutia chiederà a Mauricio di affittare un autobus per condurre gli abitanti di Puente Viejo ad assistere a una corrida a La Puebla.