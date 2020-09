Per Elisabetta Gregoraci è tempo di confessioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La showgirl si è lasciata andare a nuove rivelazioni riguardanti il suo matrimonio, ormai finito, con l'imprenditore Flavio Briatore. Poche ore fa, all'interno della casa più spiata d'Italia, ha raccontato un episodio avvenuto durante il giorno del funerale della mamma, che la lasciò a dir poco senza parole e che la portò a riflettere sul rapporto con il padre di suo figlio Nathan.

Le confessioni di Elisabetta Gregoraci su Briatore nella casa del Grande Fratello Vip

Seduta a tavola con tutti gli altri inquilini di questa edizione del GF Vip, Gregoraci ha raccontato che il giorno in cui venne celebrato il funerale di sua madre, Briatore la raggiunse in Calabria per la cerimonia religiosa.

Al termine, però, chiese a sua moglie di 'andare via'.

Elisabetta credeva che il suo ex marito volesse accompagnarla al cimitero per la funzione di sepoltura ma in realtà Briatore intendeva andare all'inaugurazione di una discoteca. E così la lasciò sola in un momento molto difficile della sua vita. "Quella cosa non sono riuscita a perdonargliela", ha ammesso la showgirl visibilmente provata.

Immediata la reazione della contessa Patrizia De Blanck, che senza troppi problemi ha ammesso che questo è il comportamento tipico di certi uomini che non hanno sensibilità. Gregoraci, però, ha rincarato la dose ammettendo che lei è sempre stata al suo fianco in tutti i momenti difficili.

Anche Flavio Briatore sbotta contro la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci

Ma in queste ultime ore Elisabetta non è stata l'unica a vuotare il sacco sul suo rapporto con Briatore. Anche l'imprenditore, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha usato parole molto dure nei confronti della sua ex moglie. Per prima cosa ha dichiarato che se per lei, 'stare con i ragazzini' all'interno della casa del Grande Fratello Vip significa 'affrancarsi' allora dovrebbe rinunciare anche a quello che lui le passa mensilmente per farla vivere bene.

Briatore pur non svelando la cifra, ha comunque fatto sapere di essere stato molto generoso con Elisabetta Gregoraci ai tempi della loro separazione. L'imprenditore, da poco guarito dalla Covid-19, non ha nascosto poi di non aver gradito che la sua ex moglie si mettesse in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia.

A quanto pare, infatti, la Gregoraci aveva intenzione di fare il GF Vip già diversi anni fa ma la sua decisione venne bloccata sul nascere da Briatore, preoccupato per suo figlio Nathan Falco che all'epoca era ancora troppo piccolo e aveva bisogno di essere accudito e seguito dalla sua mamma. Ci sarà un confronto tra i due nella casa di Cinecittà? Lo scopriremo nelle prossime puntate.