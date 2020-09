Nelle prossime puntate di DayDreamer, la Serie TV turca in onda nel weekend su Canale 5, ci sarà una svolta romantica tra il fotografo Can Divit e l'aspirante scrittrice Sanem Aydin. Infatti, durante una festa, il bel Can chiederà la mano della ragazza in maniera plateale e lei, senza pensarci due volte, pronuncerà il fatidico "sì".

Il patto tra Huma e Polen

Le Anticipazioni Tv turche della soap svelano che Huma, la madre di Can si metterà d'accordo con Polen, l'ex fidanzata del fotografo, al fine di fare in modo che lui si lasci per sempre con Sanem. Ma i loro piani salteranno durante una cena organizzata appositamente dalla signora Divit, tant'è vero che dopo, Can e l'aspirante scrittrice decideranno di convolare a nozze.

La giovane parlerà con la sorella Leyla della sua intenzione di sposare Can e lui farà altrettanto con Emre e anche con sua madre, la quale non sembrerà propensa ad accettarlo. Ma tutto si concretizzerà il giorno del compleanno del fotografo, in cui lui deciderà di fare a Sanem la proposta di matrimonio ufficiale.

La festa a sorpresa per Can

Sanem organizzerà un party per il compleanno del suo amato, mentre Huma riuscirà a convincerla a lasciare che si occupi lei dei preparativi, ovviamente con l'intenzione di rovinare tutto, pianificando dei nuovi imprevisti per la coppia. E per fare questo si farà aiutare da Polen e insieme decideranno di invitare alla festa dei vecchi amici di Can, con la sicurezza che questi ultimi prenderanno subito le distanze dalla 'grezza' Sanem e dai suoi familiari, mettendoli in difficoltà.

Invece accadrà proprio il contrario: gli amici di Divit troveranno la ragazza molto simpatica e tratteranno bene anche i suoi genitori Mevkibe e Nihat. Insomma, i progetti di Huma andranno nuovamente in fumo e sortiranno l'effetto contrario: la coppia sembrerà affiatarsi sempre più durante la festa.

La proposta di matrimonio di Can a Sanem

Successivamente al taglio della torta, il fotografo estrarrà dalle sue tasche una scatoletta contenente l'anello di fidanzamento e, dopo essersi voltato verso Nihat in cerca della sua approvazione, chiederà la mano della bella Sanem. La Aydin non potrà che accettare di sposare l'amore della sua vita.

In fondo, ha aspettato da sempre questo momento. Questa situazione farà andare Huma su tutte le furie: la donna non riesce a credere che suo figlio prenderà in moglie quella ragazza di umili origini. Ma la signora Divit non si rassegnerà e prima della fine della festa parlerà con Emre, spiegandogli che non intende accettare Sanem come nuora. Il fratello di Can cercherà in tutti i modi di convincerla, ma Huma non vorrà sentire ragioni, non lasciando intendere quale sarà la sua prossima mossa