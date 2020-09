Nuovi battibecchi nel reality show di Canale 5 del Grande Fratello Vip. Ancora una volta la miccia che ha acceso la disputa è proprio la cucina. Nello specifico, i protagonisti di questo scontro sono Dayane Mello e Franceska Pepe, con il concorrente Zorzi che è prontamente intervenuto per criticare la modella italiana. Tutta questa discussione che è andata in diretta televisiva si è creata per una carota.

Gf Vip 5, le parole di Franceska Pepe che hanno fatto infuriare Tommaso Zorzi

La concorrente Pepe non ha gradito l'intervento da parte di Dayane che l'ha ripresa per aver tagliato in modo sbagliato le carote durante la preparazione del pranzo: "Il cibo non è un regalo, così le sprechi".

Franceska si è infastidita molto per questo intervento e ha prontamente accusato Mello e tutti gli altri coinquilini della casa di disturbarla spesso mentre lei cucina: "Sono italiana e cucino nel pulito, ma vi rendete conto di come vi state comportando?". La prima frase del discorso non è piaciuta a Tommaso, che si è in messo in mezzo per prendere le difese di Dayane. Zorzi ha detto che questi discorsi non vanno fatti altrimenti si potrebbe inc...e. Inoltre Zorzi ha riferito che non è detto che Pepe sia pulita solo perché italiana.

Gf Vip 5, Franceska Pepe, Dayane Mello e Zorzi ai ferri corti

Franceska ha immediatamente fatto marcia indietro in merito allo scivolone e la concorrente Orlando ha provato a calmare la situazione, rivolgendosi principalmente a Pepe: "Cerca di fare le cose insieme.

Devi avere tolleranza e pazienza". Ma la discussione sulla pelatura della carota è andata avanti, con Franceska che è andata avanti con le lamentele, fino a quando Mello ha deciso di rispondere a tono. Mello ha riferito a Pepe di farsi gli affari suoi e che non le deve più rivolgere la parola. Dunque dentro la casa più spiata di tutta Italia tutti sembrerebbero avercela con la modella italiana.

Qust'ultima alla fine della discussione ha cercato anche di difendersi dicendo che lei non è quel tipo di persona se vogliono trasformare ogni cosa per creare un po' di trash e di visibilità. Ma Tommaso Zorzi ha risposto che se lui fosse in cerca di visibilità litigherebbe con Elisabetta Gregoraci e non con lei.

Lo scivolone di Franceska Pepe: “io sono italiana e lavoro nel pulito” ⚠️#GFVIP pic.twitter.com/laK10pWjeq — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) September 23, 2020

Gf Vip, la De Blanck insulta l'opinionista Cipollari

Intanto nella giornata di ieri c'è stato un altro episodio che non è passato inosservato. Nello specifico, la contessa Patrizia De Blanck, parlando del programma Uomini e Donne, ha insultato, senza fare il nome, l'opinionista Tina Cipollari. La contessa ha usato la parola str... per parlare dell'ex moglie di Chicco Nalli. Al momento l'opinionista Cipollari non ha risposto alla contessa del Grande Fratello Vip 5.