Andrea Iannone è tornato a dire la sua sulla storia avuta con Belen Rodriguez. Il pilota di Vasto nel rispondere alla domanda di un fan ha speso delle parole di stima nei confronti della soubrette sudamericana. Inoltre, con un velo di rammarico, il giovane ha dichiarato che Belen per lui è stata un punto di riferimento.

Cosa pensa Iannone dell'ex Belen

Dopo la fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la modella aveva intrapreso una relazione con lo sportivo originario di Vasto. I due hanno vissuto un periodo a gonfie vele, tanto che i rumors avevano parlato anche dell'arrivo di un bebè per la coppia.

La favola d'amore tra il pilota della MotoGp e Belen si era interrotta per via del ritorno di fiamma tra la più grande di casa Rodriguez e il danzatore campano.

A distanza di qualche anno dalla fine della liaison con la 36enne sudamericana, Andrea Iannone è tornato a spendere delle parole di stima nei confronti della sua ex fidanzata. A un utente su Instagram che ha chiesto allo sportivo cosa pensasse di Belen il diretto interessato ha esordito: "Le storie importanti durano per sempre". Il giovane ha precisato che una liaison giunta al termine cambia solo forma, ma il bene rimane.

Alla seconda parte della domanda in cui veniva chiesto "cosa rapresentasse" la showgirl per Iannone, lo sportivo ha detto: "Ha rappresentato un punto di riferimento".

Il pilota abruzzese ha spiegato che la modella ha fatto parte di un periodo della sua vita dove sembrava andare tutto bene. L'unica difficoltà incontrata dallo sportivo era legata alle persone vere al suo fianco: "Non è stato facile". Infine, Andrea Iannone ha riferito che di Belen Rodriguez pensa che sia una persona vera nel bene e nel male.

Ricordiamo che le strade dei due ex si sono divise. Iannone attualmente non sta vivendo un momento positivo sia dal punto punto di vista professionale che sentimentale. Al momento il giovane è fuori dalle competizioni sportive per doping: è in attesa della sentenza per capire se verrà riammesso o meno in gara.

Per quanto riguarda la vita privata, il giovane è tornato single dopo la fine della storia con Giulia De Lellis. Anche quest'ultima aveva lasciato il centauro per tornare con il suo ex, ma la liaison con Damante è giunta nuovamente al capolinea proprio come quella di Belen Rodriguez con Stefano De Martino.

Soleil Sorge avrebbe dato un due di picche al centauro

Nei giorni scorsi, Andrea Iannone è stato protagonista del Gossip. Il giovane era stato avvistato in compagnia di Soleil Sorge in Sardegna. In un'intervista al settimanale Chi, l'influencer italo-americana ha lasciato intendere di avere rifilato un due di picche allo sportivo. La giovane aveva prima etichettato Iannone come una persona alla costante ricerca della visibilità.

Poi, aveva parlato di una mancanza di feeling. Infine, Soleil aveva spiegato di non essere interessata ad allacciare delle relazioni con gli ex fidanzati della sua ex cognata.

Soleil Sorge è stata a lungo fidanzata con Jeremias Rodriguez. La giovane aveva incontrato per la prima volta Iannone al Mugello proprio grazie al suo compagno dell'epoca.