Tommaso Zorzi è finito al centro di una polemica. Al termine della quarta puntata del Grande Fratello Vip 5, l'influencer milanese si è reso protagonista di un siparietto che ha coinvolto Adua Del Vesco e Gabriel Garko, reduce di avere fatto coming out nella casa più spiata d'Italia.

La lettera dell'attore all'ex Adua

Adua Del Vesco a sorpresa ha avuto un confronto con Garbiel Garko. L'attore è arrivato nel giardino della casa più spiata d'Italia per raccontare la sua verità: "Adua, Rosalinda, tu non mi hai mai chiamato Dario. Dario è un ragazzo che ho ucciso e voglio riportare in vita". Il 48enne ha sottolineato di avere vissuto una favola al fianco dell'attrice, ma come spesso accade nelle favole c'è chi le scrive e chi le interpreta.

L'attore ha ammesso di non essersi divertito.

Garko ha invitato la gieffina a ritrovare la bambina che è dentro di lei. Lo stesso Gabriel ha ammesso di non volere più indossare una maschera: "Il mio bambino si è accorto che non ero felice". Nel corso della missiva l'attore piemontese ha spiegato che per anni è stato costretto a vivere nelle menzogna. Infine, Gabriel Garko ha concluso: "La verità scavalcherà ogni segnale di omertà".

L'incontro tra la concorrente del Grande Fratello Vip 5 e Gabriel Garko si è concluso con le emozionanti parole di Signorini: "Avete vissuto una favola falsa, ma oggi inizierete una favola vera".

La frase infelice di Zorzi

Terminata la diretta del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha messo in scena un siparietto riguardante il coming out di Gabriel Garko.

Scendendo nel dettaglio, il 25enne ha indossato dei tacchi arancioni ed ha imitato Barbara D'Urso. Nel ricreare l'atmosfera di Live - Non è la D'Urso, l'influencer ha annunciato delle "esclusive choc". Poco dopo, il gieffino ha aggiunto: "Nell'ascensore avremo Adua Del Vesco e Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?".

Il tanga a lui no, la gonna a Garko sì. Vabè... #GFVIP pic.twitter.com/EZLf8hOQ7U — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) September 25, 2020

Il siparietto messo in atto dal concorrente del reality show, è stato oggetto di numerose critiche sui social. In particolare su Twitter, un utente ha cinguettato: "Il rispetto non è tale solo se si tratta di te".

Secondo un altro utente invece, il gieffino avrebbe voluto strafare con il suo atteggiamento. A detta di alcuni telespettatori, il comportamento di Zorzi non sarebbe in linea con le critiche rivolte a Lorella Cuccarini e Platinette per la loro posizione sulle unioni civile e sulle adozioni gay. Un altro utente ha sottolineato che il 25enne ha ripreso Franceska Pepe, per averlo etichettato una donna: "Sono gay, non donna". A questo punto molti si stanno chiedendo, perché lo stesso ragionamento non vale anche per Gabriel Garko.

Non è escluso che nella prossima puntata del reality show, Alfonso Signorini non decida di tornare sull'argomento.