La rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continua a tenere banco. Secondo Dagospia la coppia si sarebbe allontanata per un tradimento dell'ex cicilista trentino. Un indizio potrebbe essere stato lanciato proprio dalle sorelle Rodriguez che, ballando e cantando in spagnolo in barca, hanno intonato una strofa di un brano che parlava di un ragazzo che ha ingannato la compagna.

Cecilia Rodriguez e la canzone che potrebbe essere una frecciatina a Ignazio

Fino ad oggi sulla crisi di coppia tra i due ex gieffini sono state avanzate diverse ipotesi. Ad esempio si è parlato di una presunta gelosia ossessiva di Cecilia o anche di una differenza di vedute, con Rodriguez pronta a metter su famiglia e Ignazio ancora indeciso.

In queste ultme ore, Dagospia ha rilanciato l'indiscrezione relativa ad un probabile tradimento da parte del 28enne trentino. Un segnale in questo senso sarebbe stato lanciato proprio dalla modella argentina. Mentre era di ritorno da Capri in barca, Cecilia e la sorella Belen si sono divertite nel cantare e ballare alcune canzoni in lingua spagnola che parlavano di amore e tradimenti. In particolare, Cecilia si sarebbe soffermata su una strofa del brano "Se preparò" di Ozuna che recita: "Porque su novio a ella la enganaba". Tradotto in italiano significa: "Perché il suo ragazza la ingannava". Questo potrebbe rappresentare un nemmeno troppo velato riferimento ad un eventuale comportamento infedele di Moser.

Inoltre, pare che Rodriguez non abbia gradito le particolari attenzioni che Ignazio avrebbe riservato a Diletta Leotta durante una serata al Just Cavalli di Porto Cervo.

Ad ogni modo, non si esclude che possa esserci un ritorno di fiamma per la coppia. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo un breve periodo di lontananza starebbero pensando di dare una seconda chance al loro amore. Al momento si tratta di rumors perché i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Matteo Bocelli sarebbe stato rapito dalla bellezza di Belen

Dagospia ha avuto modo di occuparsi anche di Belen Rodriguez. Sembra, infatti, che la bellezza della 36enne argentina abbia stregato Matteo Bocelli. Le sorelle Rodriguez durante le vacanze trascorse a Capri avrebbero partecipato ad una festa dove era presente anche il tenore.

Questi per tutta la durata del party non avrebbe nascosto il suo interesse per la conduttrice sudamericana. Bisogna comunque precisare che tra i due non c'è stato nulla, essendosi trattato di un evento al quale hanno partecipato entrambi perché hanno degli amici in comune. Per adesso sembra che Belen stia continuando a frequentare Antonio Spinalbanese.