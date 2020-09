DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata soap opera turca che vede come protagonista Can Yaman, da lunedì 7 settembre andrà in onda in prima serata su Canale 5, mentre sabato 12 l'appuntamento verrà trasmesso alle ore 14 e 45 circa. Le anticipazioni annunciano che Can Divit scriverà una dedica su un libro a Sanem Aydin. Leyla, invece si pentirà di essersi scagliata contro Emre, mentre quest'ultimo si dirà disposto a mandare via Aylin dalla Fikri Harika.

DayDreamer, anticipazioni puntate del 7 e 12 settembre: Sanem regala un profumo a Can

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di DayDreamer, in programmazione il 7 e il 12 settembre 2020 in prima visione assoluta, rivelano che Sanem creerà un profumo particolare per Can.

A questo punto quest’ultimo mostrerà di aver gradito la fragranza realizzata dalla ragazza, tanto che la indossarà sul momento. La profumazione di Divit lascerà stupita anche Ceyda. Nel frattempo in agenzia ci sarà molta tensione, in quanto scopriranno che qualcuno ha installato una telecamera nell'ufficio del fotografo. Tutti i dipendenti della Fikri Harika saranno parecchio preoccupati incluso Ceycey, che avrà una delle sue solite crisi di panico all’idea di poter essere licenziato. In più il giovane si innervosirà particolarmente quando penserà che la spia, che sta tramando contro la famosa agenzia, sia uno dei suoi colleghi. Dopo aver scelto di far mettere il sistema di video sorveglianza all'interno dell'azienda, Deren sgriderà Ferdi per la sua incompetenza.

Intanto Sanem, dopo aver riflettuto, deciderà di affrontare Emre poiché sarà sempre più sicura che a nascondere la telecamera sia stato lui. L'aspirante scrittrice, determinata a rivelare la verità sul minore dei fratelli Divit, gli comunicherà di essere decisa a raccontare a Can il suo ennesimo inganno.

Il secondogenito di Aziz, però, precederà l'intento della giovane, dicendo al fotografo di aver fatto sapere ad Aylin che non verrà sporta nessuna denuncia se restituirà la telecamera. Leyla, dopo essersi scagliata contro Emre, si pentirà di averlo aggredito. Infine nel quartiere ci sarà l'inaugurazione della biblioteca di Mevkibe grazie alla collaborazione del maggiore dei Divit.

Can lascia una dedica in un libro per Sanem

Le anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5 raccontano che la consorte di Nihat dovrà vedersela con Aysun, la quale con la complicità di Ihsan, piazzerà uno schermo grandissimo per vedere la puntata finale della soap opera più amata dalle donne e la partita degli europei. Tuttavia Can, con l'aiuto di Ayhan e Ceycey rovinerà il piano della mamma di Muzaffer: la donna, però, susciterà l'ira di Mevkibe nel momento in cui noterà che Leyla e Sanem hanno un'attenzione particolare nei riguardi dei fratelli Divit. Quando l'aspirante scrittrice entrerà all'interno della biblioteca troverà una dedica da parte di Can su un libro, che narra la storia delle Galapagos.

Decisa a conquistare il cuore del fotografo, Ceyda si farà fare delle fotografie da lui sul set, ma Sanem per via della gelosia eliminerà le foto. I coniugi Aydin useranno Leyla per parlarsi, invece Enzo assegnerà le sue quote della Fikri Harika ad Aylin. Emre avrà una furiosa litigata con Aylin proprio all'interno dell'agenzia, sotto lo sguardo di tutti i dipendenti. Il secondogenito di Aziz si dirà disposto a mandare via l'ex fidanzata dalla sede lavorativa, ma anche Sanem dovrà dare le sue dimissioni. Intanto Osman, dopo aver chiamato un'azienda con Muzaffer, sarà contattato per fare un colloquio. Can scatenerà la rabbia di Deren non appena gli farà sapere che a gestire il progetto della presentazione della campagna per la Compass Sport sarà Sanem.

Infine Ceyda andrà spesso e volentieri a far visita al fotografo nel suo ufficio.