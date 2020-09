La rottura tra Andrea Damante detto il "Dama" e Giulia De Lellis continua a tenere banco. Nei giorni scorsi, il deejay veronese è arrivato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con l'anello regalato dalla sua ex. Un gesto che avrebbe riacceso le speranze dei fan che da sempre sperano in un lieto fine della coppia.

Andrea ha ancora l'anello scambiato con Giulia

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono in crisi, ma entrambi non hanno mai confermato la rottura definitiva. In occasione del Festival del Cinema di Venezia, i due ex protagonisti di Uomini e donne sono arrivati sul red carpet da soli.

L'influencer di Pomezia ha deciso di non nascondere i segni dell'acne sul suo volo, per lanciare un messaggio positivo ai suoi estimatori.

Il "Dama" invece, è stato protagonista di un gesto che non è passato inosservato ai suoi fan. Scendendo del dettaglio, l'ex tronista veronese per arrivare in Laguna ha scelto un outifit Made in Italy. Oltre a sfilare con un vestito bianco, Andrea Damante ha sfoggiato al dito l'anello che si era scambiato con Giulia De Lellis. Il gesto del deejay è stato notato da moltissimi fan e dai paparazzi del settimanale Chi.

Secondo alcuni estimatori del "Dama" l'anello potrebbe essere un segnale per un futuro ricongiungimento della coppia. Al momento si tratta solamente di supposizioni, in quanto il diretto interessato non ha proferito alcuna parola sul perché di quel gesto.

Tuttavia i fan dei Damellis sperano in un ritorno di fiamma dei loro beniamini. Al contrario Giulia De Lellis ha deciso di rimuovere su Instagram le stories in evidenza in cui era presente il suo ex fidanzato.

La segnalazione di Deianira Marzano

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno vivendo un momento di difficoltà.

Nei giorni scorsi, Deianira Marzano tramite il suo profilo Instagram ha riportato la segnalazione ricevuta da un presunto amico del "Dama". Nel messaggio ricevuto dalla blogger si evince che la coppia stia vivendo un momento di crisi, ma che non sia scoppiata. Inoltre, i motivi dell'allontanamento tra Andrea e Giulia sarebbero legati alla convivenza.

Ma c'è dell'altro, il presunto amico del deejay avrebbe riferito alla Marzano che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe preso una nuova casa a Milano molto vicina a quella del suo ex compagno. Infine, "l'amico" di Andrea avrebbe dichiarato che il deejay fino ad oggi non avrebbe mai parlato dell'addio con l'influencer proprio per cercare di salvaguardare la sua storia.

Al netto della segnalazione, Deianira Marzano ha concluso il suo intervento con un suo giudizio personale: "Io ci credo, perché è come ho sempre immaginato". Insomma, la blogger campana non avrebbe mai creduto nella rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis.