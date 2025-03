Nella serata di sabato 8 marzo, Javier Martinez si è ritrovato a vivere un momento di intimità con la compagna, Helena Prestes, arrivando a confessarle che potrebbe anche desiderare una famiglia con lei: "Ti ho immaginata mamma".

Il concorrente del Grande Fratello ha spiegato di non voler mettere ansia alla propria partner dimostrandole comunque di pensare ad un futuro insieme.

La confidenza di Javier

In occasione della festa della donna, Javier Martinez ha fatto una confidenza molto intima alla sua fidanzata Helena: "Non so perché ma oggi mentre eri a capotavola, ti ho immaginata mamma.

Mentre ti alzavi per andare a fare i piatti, ho immaginato che ti stavi alzando per andare al passeggino a cambiare il pannolino al bambino. Non voglio metterti paura o ansia, lo so che tante volte abbiamo detto di andarci piano visto che la vita vera è lontano dal GF".

"Magari mi vedi bene in veste materna perché ho 34 anni e l'orologio biologico non dura per sempre" ha risposto in modo leggermente più 'realista' e meno sognatrice Helena.

Javier: “Non so perché però oggi, quando stavi dietro a tavola, mi sono immaginato… non voglio metterti paura… però ti ho immaginato mamma lì con il passeggino… e quindi?”

Helena: “Bello”



Il commento di alcuni fan

Le parole di Javier Martinez non sono passate inosservate ai fan della coppia, tanto che su X diversi utenti hanno ipotizzato come potrebbero andare le cose tra i due lontano dal Reality Show.

"No vabbè, mi sto scegliendo nel sentire Javier dire ad Helena che la vede come mamma", "Quando si è innamorati è normale pensare a mettere su famiglia vista anche l'età di entrambi", "Ho trovato le parole di Martinez fuori luogo. Secondo me ha cercato di toccare un punto debole di Helena solo perché l'ha vista nuovamente vicina a Zeudi", "Secondo me usciti dal GF faranno in fretta a mettere su famiglia", "Io rivedo in loro Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, quindi non deludetemi", "Javier è proprio un bravo ragazzo, si vede.

Helena non poteva trovare di meglio in quella casa e con l'addio a Lorenzo ha scansato un fosso" sono alcuni dei commenti apparsi in proposito sul social nelle ultime ore.

Il percorso di Martinez e Prestes nel reality show

All'inizio del GF, Helena Prestes si era avvicinata a Lorenzo Spolverato mentre Javier Martinez aveva dimostrato un certo interesse per Shaila Gatta.

Nel momento in cui Shaila e Lorenzo hanno intrapreso una relazione, Javier ed Helena hanno iniziato a trascorrere sempre più tempo insieme. Giorno dopo giorno Prestes ha sviluppato una certa attrazione nei confronti dello sportivo, che però non ha mai contraccambiato l'interesse arrivando anzi a flirtare con Zeudi e Chiara.

In seguito al ripescaggio della 34enne brasiliana però, le cose si sono evolute e Martinez ha deciso di lasciarsi andare con lei fino ad ufficializzare la loro relazione.