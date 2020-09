L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore ritornerà questo mercoledì 16 settembre 2020, quando alle ore 15.55 andrà in onda un nuovo episodio inedito. Anche questa volta i colpi di scena non mancheranno e per Vittorio arriverà il momento di lasciare per qualche giorno Milano per recarsi a Torino, dove si terrà il tanto atteso Expo '61. Cosimo, invece, continuerà a esercitare una certa pressione sulla giovane Gabriella, che si troverà sempre più in una difficile situazione sentimentale.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 16 settembre: Vittorio parte per Torino

Nel dettaglio, gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle signore in onda mercoledì 16 settembre 2020 su Rai 1, rivelano che Vittorio sarà in procinto di partire per Torino, dove si terrà la nuova edizione dell'Expo.

L'uomo, però, non è troppo tranquillo perché sa che dovrà lasciare la sua amata Marta, da sola, con la bambina che ha trascorso una notte abbastanza turbolenta e non ha dormito nel migliore dei modi.

Vittorio non partirà da solo: con lui saranno presenti anche Riccardo, nelle vesti di membro dell'associazione dei giovani imprenditori, e poi Umberto, nelle vesti di presidente del comitato lombardo. Intanto quest'ultimo continuerà a essere in fortissima apprensione per la situazione della contessa Adelaide, di cui non ha notizie certe.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Cosimo non avrà intenzione di 'mollare la presa' con Gabriella anche se la ragazza lo terrà, garbatamente, a distanza.

Per Salvatore proseguiranno le pene d'amore ma a consolarlo ci penserà la nuova venere Laura e il suo amico Marcello, che nel frattempo continuerà a corteggiare Roberta sperando in un suo 'cedimento'. Quale sarà la decisione della ragazza? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi della soap.

Grande successo di ascolti per il ritorno de Il Paradiso delle signore

Intanto dal punto di vista degli ascolti, il ritorno de Il Paradiso delle signore è stato a dir poco positivo. In questa prima settimana di programmazione, la soap con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, ha conquistato una media di oltre 1.6 milioni di spettatori, con uno share che ha superato la soglia del 15%.

Numeri che hanno permesso alla serie di tenere testa alle nuove puntate della soap opera Il Segreto, in onda su Canale 5, che fino a qualche tempo fa arrivavano a superare abbondantemente il muro del 20-22% di share e invece in questo inizio stagione dell'ultima serie non sono riuscite ad andare oltre il 14-16% di share. Un grande successo quindi per Rai 1 che ha continuato a credere nel progetto televisivo del Paradiso delle signore, trasformata ormai in un appuntamento quotidiano irrinunciabile per il pubblico.