Sabato 19 settembre si rinnova su Canale 5 l'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, di cui verranno trasmessi due nuovi episodi in prima visione. Gli spoiler della soap opera turca con Can Yaman rivelano che per Sanem ci sarà aria di promozione sul lavoro. La vicenda sarà guardata con sospetto dalle colleghe della giovane, le quali penseranno che il suo avanzamento di carriera sia frutto della relazione con Can, proprietario dell'agenzia pubblicitaria.

DayDreamer, anticipazioni 19 settembre: il bacio tra Emre e Leyla

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer che verrà trasmessa sabato 19 settembre a partire dalle 14:15 circa su Canale 5 rivelano che Sanem dovrà subire l'ennesima angheria da parte di Aylin.

Quest'ultima pagherà una cameriera affinché rovini l'abito della ragazza rovesciandole addosso un bicchiere di vino durante l'evento di presentazione della nuova campagna pubblicitaria.

Sanem non potrà più presentarsi in pubblico e resterà chiusa in bagno fino all'arrivo di Can che la farà uscire. Il fotografo, notando l'imbarazzo di Aydin, le chiederà di andare via con lui dalla festa per passare il resto della serata insieme.

Un invito che Sanem accetterà volentieri. Quando la coppia giungerà nei pressi della casa di Aydin verrà avvistata da Emre che si troverà lì in compagnia di Leyla. Entrambi finalmente si scambieranno il primo bacio. Anche Melahat vedrà insieme Sanem e Can, e la mattina seguente raggiungerà Mevkibe per raccontarle tutto.

Sanem viene promossa in azienda da Can

Ma i colpi di scena non sono ancora finiti. Gli spoiler di DayDreamer di sabato 19 settembre riportano che per Sanem arriverà una bella notizia legata al suo lavoro. La nuova campagna pubblicitaria realizzata per la Compass Sport si rivelerà un successo e tutto questo sarà merito delle buone idee avute proprio dalla brillante Aydin.

Can deciderà di premiarla come merita e le garantirà una promozione in azienda. Il fotografo, infatti, per festeggiare il buon esito del progetto della Compass Sport, deciderà che per Aydin è giunto il momento di assumere il ruolo di copywriter. Questo avanzamento di carriera non tarderà a suscitare gelosie e invidie soprattutto da parte di Deren, fidata collaboratrice di Divit.

Insieme a Guliz comincerà ad ipotizzare che la promozione di Sanem sia frutto dei sentimenti che Can prova nei confronti della ragazza e non di reali meriti professionali.