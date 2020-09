Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 21 a venerdì 25 settembre Angela partirà per l'Australia per stare con suo figlio. Umberto andrà a New York perché riceverà una richiesta d'aiuto da Adelaide. Intanto, Vittorio e Marta scopriranno di non avere i requisiti per adottare Anna.

Angela partirà per l'Australia

Vittorio vista l'esperienza che starà vivendo con la piccola Anna vorrà produrre una linea d'abbigliamento per bambini, il cui marchio sarà Paradiso. Questa idea verrà accolta positivamente dalla moglie.

Intanto, Angela deciderà di seguire gli Aliprandi in Australia per stare vicino a suo figlio. Nel mentre, Umberto rintraccerà il factotum di Ravasi e proprio da quest'ultimo verrà a sapere che Lucarelli è un medico che l'ha ricattato e non uomo d'affari.

Poco dopo, al Paradiso le Veneri ripenseranno con nostalgia ad Angela e si chiederanno chi prenderà il suo posto ora che lei è andata via. Intanto, Salvatore consolerà Marcello che si sentirà in colpa per la partenza della sorella e allo stesso tempo sarà deluso da Roberta. Invece, Ludovica durante la prova dell'abito da sposa rischierà che Agnese e Gabriella scoprano della sua finta gravidanza.

I Conti non potranno adottare Anna

Intanto, a Villa Guarnieri arriverà una cartolina di Adelaide e Ravasi che mostrerà uno scorcio dell'Arizona.

Invece, al Paradiso Vittorio si ritroverà solo alle prese con la piccola Anna e per questo Agnese si offrirà di aiutarlo.

Poco dopo Umberto riguarderà la cartolina della contessa e si accorgerà dal timbro postale ha qualcosa di strano. L'uomo quindi rileggerà il testo con attenzione e tra le righe riuscirà a capire che ci sarà una richiesta d'aiuto da parte della contessa.

Proprio per questo motivo, Umberto partirà per New York però lo nasconderà a tutti tranne che a Riccardo, il vero motivo della sua partenza.

Successivamente, Rocco sarà vicino al grande traguardo della licenza elementare. A dare la notizia sarà Don Saverio e Agnese e Armando saranno molto felici. Intanto, prenderà sempre più forma l'idea della linea d'abbigliamento per bambini al Paradiso, però ci sarà una brutta notizia per i coniugi Conti.

Questi ultimi scopriranno di non avere i requisiti per l’adozione di Anna.

Intanto, Ludovica e Riccardo avranno un’accesa discussione, però alla fine la ragazza riuscirà a farsi dire la verità sul viaggio di Umberto. Nel frattempo, quest'ultimo prima di partire avvisa anche Marta della situazione che coinvolge Adelaide.