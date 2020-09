Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative alla puntata di mercoledì 30 settembre in onda su Rai 1 in prima tv vedono protagonista Clelia, in preda ad un crollo emotivo dopo che la sua relazione clandestina con il ragionier Luciano è ormai venuta alla luce.

Intanto, Marta è disposta a tutto, insieme a Vittorio per adottare la piccola Anna. Daniela, la madre della bimba ha ribadito l'intenzione di non voler con sé la neonata. Marcello e Salvatore invece, sono alle prese con la difficile situazione finanziaria della Caffetteria. Cosa si inventeranno per risollevarne le sorti? La tensione tra Luciano e Silvia sarà tanta e a risentirne è Federico, ormai completamente disilluso dall'amore.

A pagarne le spese sarà Roberta.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di mercoledì 30 settembre

Vittorio riesce a incontrare Daniela, la madre di Anna. La donna gli assicura di non avere la minima intenzione di riprendersi la bimba, ma sarà davvero così? Marta, insieme al marito, persevera con le pratiche per l'adozione, sperando che la piccola possa vivere per sempre con loro.

Al Paradiso delle Signore tutto è pronto per il lancio della nuova linea di abitini dedicati alla prima infanzia e Vittorio è al settimo cielo per il suo progetto. Sarà Federico ad aiutarlo a trovare uno slogan adatto. Il giovane Cattaneo, immergendosi nel lavoro, tenta di non pensare a quanto scoperto su Clelia e Luciano.

Una donna in profonda crisi nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore

La Caffetteria versa in una situazione difficile a livello economico e non è la prima volta. Marcello e Salvatore non vogliono nemmeno pensare alla possibilità di lasciare questa attività e così provano a tenere aperto il locale anche nelle ore serali.

Tuttavia, gli imprevisti sono dietro l'angolo.

Luciano e Clelia ormai sono stati scoperti e Federico non riesce a credere che suo padre possa aver tradito Silvia. Il giovane Cattaneo non ha più fiducia nelle relazioni e la crisi tra i suoi genitori finisce per influenzare il suo punto di vista sull'amore.

Nel frattempo, Clelia inizia ad accusare sensi di colpa. La bella Calligaris crede che se fosse stata capace di lasciare Luciano, Federico non sarebbe in questo stato.

Le anticipazioni della puntata in prima tv su Rai 1 della soap opera Il Paradiso delle Signore di mercoledì 30 settembre rivelano che Clelia sarà talmente affranta dalla situazione creatasi a casa Cattaneo da avere un crollo emotivo. Infine, Ludovica continuerà a portare avanti la farsa sulla sua finta gravidanza, mentre Riccardo vittima inconsapevole delle sue manipolazioni, si mostrerà sempre premuroso e gentile.