Stasera 23 settembre andrà in onda su Rai 3 alle 21.20 una nuova puntata del programma "Chi l'ha visto?" condotto da Federica Sciarelli. Nel corso della trasmissione la conduttrice toccherà vari casi di scomparsa e cronaca nera, come quello riguardante il giovane Luigi Celentano, conosciuto anche come Gigino Wifi. Il ragazzo sarebbe ancora vivo. Luigi, abitante a Meta di Sorrento, è scomparso il 12 febbraio 2017. Qualcuno molto vicino a Luigi, ha deciso di parlare ai microfoni di "Chi l'ha visto?". Al momento non è dato sapere chi sia questa persona; probabilmente sarà resa nota nel corso della messa in onda.

"Chi l'ha visto?": la storia di Luigi e Agata

Nel corso della nuova puntata di "Chi l'ha visto?" sarà di nuovo trattato il caso di Luigi Celentano. Come si legge dal Corriere dell'Umbria, è possibile che Luigi Celentano possa essersi rifatto una vita in qualche altra città. Nonostante siano trascorsi oltre tre anni dalla sua sparizione, continuano ad arrivare segnalazioni sulla sua persona. Tuttavia, nel corso della puntata sarà dato spazio anche ad Agata Scuto, una ragazza scomparsa il 4 giugno 2012. Di lei non si sa più nulla, tuttavia, la sua pensione continua a essere riscossa. Oggi sarebbe una donna di 30 anni. Nella nuova puntata di "Chi l'ha visto?" non mancherà spazio per appelli, segnalazioni, richieste di aiuto e altri casi di scomparsa oltre a quelli citati.

Una pagina dedicata a Luigi

In questi mesi è sorta su Facebook una pagina dedicata a Luigi Celentano: "Luigi Celentano Ricerca Attiva". La pagina in questione è stata creata da un gruppo di persone che, nonostante i tre anni di scomparsa, sperano ancora di trovare il giovane. In pochi pensano che Luigi si sia allontanato volontariamente.

Nella pagina interagiscono anche conoscenti e amici di Celentano. Da ciò che scrivono gli utenti, sembra che Luigi avesse problemi sia dentro casa che fuori e ci sono molti dubbi riguardo il fatto che abbia deciso di cambiare vita improvvisamente, nonostante i presupposti poco incoraggianti. Luigi Celentano si è allontanato di casa a mezzanotte.

Il porgramma può essere anche visto in streaming

"Chi l'ha visto?" è possibile seguirlo anche in streaming in tempo reale, alle 21.20 di stasera. Basta connettersi a Raiplay tramite il proprio pc o smart tv (oppure dispositivi come smartphone o tablet) e sintonizzarsi sulla diretta di Rai 3. Il servizio è completamente gratuito. Dopo la messa in onda della puntata di "Chi l'ha visto?" questa sarà disponibile on-demand sempre su tale piattaforma. RaiPlay è visibile su qualsiasi browser, ma esiste anche un'app dedicata che è possibile scaricare nell'apposito store.