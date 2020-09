Continua ad andare in onda la soap opera intitolata Il Paradiso delle Signore, con le entusiasmanti avventure dell’elegante magazzino milanese. Nella puntata che i telespettatori vedranno il 1° ottobre 2020, Daniela dopo aver accettato di tornare ad occuparsi della figlia Anna grazie a Don Saverio, sceglierà Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) come padrino e madrina per il battesimo della neonata.

Marcello Barbieri (Pietro Masotti) invece verrà a conoscenza di poter corteggiare nuovamente Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), poiché lei e Federico Cattaneo (Alessandro Fella) non formano più una coppia.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dell’1/10: Roberta amareggiata

Nel 154esimo episodio della fortunata serie tv pomeridiana che verrà trasmesso su Rai Uno giovedì 1 ottobre 2020, Federico farà sapere ai genitori Luciano (Giorgio Lupano) e Silvia (Marta Richeldi) la novità riguardante la sua situazione sentimentale attuale. In poche parole, i coniugi Cattaneo apprenderanno che loro figlio ha messo fine alla sua storia d’amore con Roberta. Quest’ultima pur essendo parecchio amareggiata per essere stata lasciata senza ricevere alcuna spiegazione, non potrà fare altro che accettare l’inattesa scelta presa dal suo fidanzato.

Intanto Gabriella (Ilaria Rossi) e Agnese (Antonella Attili) mentre lavoreranno in atelier parleranno del fatto che Nicoletta (Federica Girardello) ha rimesso piede a Milano, dopo essere entrata in crisi con il marito Cesare (Michele Cesari).

Ludovica (Giulia Arena) dopo aver ascoltato la conversazione tra la stilista e la signora Amato non perderà tempo per confidarsi con Cosimo (Alessandro Cosentini), ma gli chiederà di non dire nulla a Riccardo (Enrico Oetiker) di quanto appreso. Bergamini quindi si vedrà costretto a promettere alla ricca ereditiera, di non far sapere al suo caro amico che la madre di sua figlia si trova in città.

Marcello apprende che Federico ha lasciato la fidanzata, Anna torna a vivere con la madre Daniela

Marcello apprenderà tramite Rocco (Giancarlo Commare) che Roberta e Federico non stanno più insieme, invece Vittorio scoprirà il dramma di Daniela, la madre biologica di Anna. La donna rimarrà spiazzata quando apprenderà che Marta e il marito non possono adottare sua figlia per colpa della legge.

Daniela per aiutare i coniugi Conti riprenderà con sé Anna, e su consiglio di Don Saverio vorrà farla battezzare proprio dalla coppia. Proprio quando sembrerà esserci una svolta positiva, la madre naturale della neonata non si presenterà in chiesa.