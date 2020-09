La soap opera iberica Una vita continua a essere ricca di colpi di scena. Nel corso degli episodi in programma sull’emittente televisiva La 1 Tve da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2020, Susana Seler temerà per la vita del marito Armando.

Antonito Palacios invece quando il trattamento del dottor Ramón y Cajal non farà nessun effetto a Lolita Casado, si rassegnerà all’idea di dover dire addio alla moglie.

Una vita, trame Spagna: Susana preoccupata per Armando, gli abitanti sconvolti

Nelle puntate spagnole della serie tv in onda dal 21 al 25 settembre 2020, Soledad cercherà di far innamorare Marcos con qualsiasi mezzo e farà ad Anabel delle domande su sua madre.

Intanto gli abitanti di Acacias 38 rimarranno sconvolti nell’apprendere che in Europa è iniziata la guerra, soprattutto Susana: quest'ultima temerà che possa essere successo qualcosa ad Armando. Sabina e Roberto discuteranno se loro nipote Miguel abbia o meno, il diritto di sapere dove si trovano i suoi genitori. Finalmente arriveranno alcune speranze per la vita di Lolita, poiché il dottor Santiago Ramón y Cajal sarà in procinto di trovare un trattamento sperimentale in grado di curare la donna. Nel frattempo Genoveva dopo non essere più riuscita a contattare Cuevas si preoccuperà per Felipe: Aurelio coglierà l’occasione al volo per avvicinarsi alla darklady e si renderà conto che è ancora interessata all’avvocato.

Bellita sarà turbata al pensiero che le sue nuove canzoni potrebbero non essere apprezzate.

Successivamente Ramón y Cajal darà a Lolita la medicina sperimentale, ma le sottolineerà che soltanto il tempo dirà se è la cura giusta per salvarla. Soledad e Marcos saranno più vicini che mai, invece Bellita dopo aver atteso con impazienza le composizioni del grande maestro Benavides, chiederà al marito di annullare il contratto per il nuovo album.

Intanto Susana scoprirà che Armando non si trova nell’albergo parigino, come le aveva fatto sapere tramite l’ultima lettera. Cuevas chiederà delle istruzioni a Genoveva, per scoprire quali sono le sue intenzioni con Felipe e Tano. I Palacios si dispereranno a causa di Lolita, che non riprenderà ancora conoscenza.

Roberto si reca in Svizzera, Lolita riprende conoscenza

Nel frattempo Aurelio consapevole della distanza tra Miguel e Anabel, si avvicinerà alla ragazza. Genoveva oltre a passeggiare con Natalia, consiglierà ad Aurelio di fare una cospicua donazione alla parrocchia. Miguel sarà nuovamente in crisi con Anabel, non appena suo nonno Roberto lo metterà al corrente della strana scena tra la sua ragazza e Aurelio. Natalia inviterà Genoveva a una festa all’ambasciata italiana, invece Soledad nonostante avrà paura del suo passato si getterà tra le braccia di Marcos.

Il dottor Ramón y Cajal nell’istante in cui Antonito perderà la pazienza per non aver visto sua moglie guarire, darà una nuova dose a Lolita.

Un editore vorrà scrivere e pubblicare la biografia di Bellita, insieme all’album. Roberto si recherà in Svizzera per vedere suo figlio e sua nuora. Marcos non accetterà le dimissioni di Miguel: quest’ultimo scoprirà che Anabel è stata consolata da Aurelio. Nel quartiere ci sarà un trambusto, quando su un giornale comparirà Armando intento a convolare a nozze con un’altra donna.

Infine Antonito, oltre ad avere il cuore spezzato a causa del fallimento delle cure del dottor Ramón y Cajal, avrà il timore che Lolita lo lascerà per sempre: a gran sorpresa quest’ultima si sveglierà nella sua stanza d'ospedale.