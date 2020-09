Il Paradiso delle Signore è tornato in onda su Rai 1 e le anticipazioni riguardanti le prossime puntate in onda dal 14 al 18 settembre rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena riguardanti il personaggio di Achille Ravasi, che al momento si trova negli Stati Uniti d'America con Adelaide. I due, dopo essersi uniti in matrimonio sono partiti per il loro viaggio di nozze, ma tuttavia Umberto non è per niente tranquillo. Guarnieri, infatti, teme che possa essere successo qualcosa di brutto alla contessa e la sua paura aumenterà ulteriormente quando farà una scoperta sul passato di Achille, che lascerà tutti meravigliati e al tempo stesso perplessi.

Il Paradiso delle signore 5 anticipazioni: il passato oscuro e segreto di Achille Ravasi

In particolar modo gli spoiler de Il Paradiso delle signore nella settimana 14-18 settembre, rivelano che per Vittorio arriverà il momento di partecipare all'Expo '61 che si terrà a Torino, evento al quale prenderà parte assieme a Riccardo e al suocero Umberto, che ha ereditato proprio da Achille Ravasi il ruolo di Presidente del comitato della Lombardia.

E intanto Umberto continuerà ad essere molto preoccupato per le sorti di sua cognata Adelaide, arrivando anche ad ipotizzare che possa esserle successo qualcosa di spiacevole.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che durante la partecipazione all'Expo '61 i Guarnieri faranno una scoperta del tutto inattesa su Achille. Riccardo, assieme a suo padre Umberto, verrà a sapere che in realtà Achille è già sposato con un'altra donna e quindi che per tutto questo tempo ha taciuto il suo primo matrimonio ad Adelaide.

Così verrà fuori che Achille Ravasi ha già una moglie americana, di cui non ha mai fornito informazioni. Un durissimo colpo soprattutto per Umberto, che dopo questa rivelazione sarà ancora più in ansia per le sorti di Adelaide, che si trova negli USA con Achille.

Marta e Vittorio felici per la bimba ritrovata davanti al Paradiso

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 18 settembre 2020 rivelano che si tornerà a parlare della coppia composta da Marta e Vittorio, alle prese con una bambina abbandonata, che troveranno davanti alle porte d'ingresso del magazzino.

I due saranno al 'settimo cielo' per questo regalo fatto loro dal cielo e non nasconderanno la loro intenzione di prendersene cura e magari anche adottarla a tutti gli effetti.

Tuttavia la felicità smisurata di Marta, preoccuperà non poco Umberto. L'uomo, infatti, teme che sua figlia possa affezionarsi troppo alla bambina, illudendosi di poterla tenere.

E se non dovesse essere così? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la fortunatissima soap opera di Rai 1.