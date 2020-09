Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 rivelano che l'attesa per tutti i fan sta terminando e che dal 7 settembre la soap tornerà in onda su Rai 1. Le nuove puntate si preannunciano dense di novità, colpi di scena e nuove intricatissime vicende sentimentali che avranno come soggetti i giovani protagonisti della soap. Occhi puntati in particolar modo su Gabriella, che si troverà in una difficilissima situazione: da un lato il fidanzato storico Salvatore e dall'altro Cosimo, che continuerà a corteggiarla in maniera serrata e arriverà a sorprenderla con una proposta di nozze!

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 5: Cosimo vuole sposare Gabriella

Gabriella, quindi, continuerà a vivere questo dissidio interiore che non la farà stare bene e come se non bastasse dovrà fare i conti con un clima lavorativo non proprio dei migliori.

La stilista, infatti, continuerà a lavorare "fianco a fianco" con Agnese, mamma di Salvatore, e le sfuriate tra le due donne saranno costantemente all'ordine del giorno.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che a metterci una buona parole ci penserà Vittorio Conti, che proverà a ricostruire il clima di serenità e armonia tra le due donne, facendo in modo che possano tornare a lavorare insieme come ai "vecchi tempi".

Intanto, però, Gabriella si sentirà sempre più confusa dal punto di vista emotivo e sentimentale. Da un lato, infatti, ci sarà Salvatore che per lei rappresenta il tipo di uomo puro e sincero e dall'altro ci sarà Cosimo, il quale perderà completamente la testa per la stilista.

Il giovane Bergamini affascina, indubbiamente, Gabriella, la quale crede che il suo stile sia più consono alla sua persona, rispetto a quello di Salvatore.

Ma il colpo di scena di questo triangolo sentimentale, che animerà le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 5 di settembre, arriverà quando la signora Delfina, mamma di Cosimo, deciderà di donare a suo figlio un prezioso anello che servirà per la proposta di matrimonio a Gabriella.

Salvatore assiste alla proposta di nozze di Cosimo

Ebbene sì, il giovane Bergamini deciderà di "passare ai fatti" e approfittando del clima di crisi che c'è tra la stilista e Salvatore, proverà a chiederle ufficialmente di diventare sua moglie e quindi di iniziare un percorso di vita insieme. Un durissimo colpo per Salvatore, che assisterà a questa scena live: quale sarà la sua reazione?

Sta di fatto che Gabriella, pur restando spiazzata dal gesto importante fatto da Cosimo, deciderà di gestire la situazione in maniera molto discreta e nei giorni a seguire proverà anche un po' a tenere le distanze da Bergamini. Lui, però, non intenderà affatto "mollare la presa" e tornerà nuovamente all'attacco.