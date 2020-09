Le avventure della soap opera iberica Una vita continuano a far emozionare. Nel corso delle puntate in programmazione sull’emittente televisiva La 1 Tve da lunedì 14 a venerdì 18 settembre, Genoveva Salmeron, dopo aver aiutato Natalia a integrarsi con i residenti del quartiere, starà in pensiero. La darklady temerà per la vita di Felipe Alvarez Hermoso, non appena saprà che in Europa è scoppiata la guerra.

Lolita Casado invece si rassegnerà al proprio destino, quando verrà a conoscenza che non esiste nessuna cura per la sua malattia.

Una vita, spoiler spagnoli: Alodia gelosa di Josè e Arantxa, Natalia affronta il fratello

Negli episodi che andranno in onda in Spagna dal 14 al 18 settembre 2020, Antonito apprenderà che Lolita ha una malattia incurabile. Intanto Anabel guarirà grazie ai farmaci assunti per merito di un militare di origine messicana. Sabina e Roberto invece su consiglio del nipote Miguel decideranno di tornare a gestire il loro ristorante, per impedire al giovane di denunciarli alla polizia. Cesareo non vedrà l’ora di recarsi verso i paesi baschi con Arantxa. Indalecia farà ritorno ad Acacias 38, proprio nell'istante in cui Servante sarà deciso a licenziare il guardiano del paese.

Nel contempo Natalia e Genoveva si prometteranno di sostenersi a vicenda: quest’ultima riceverà i ringraziamenti di Aurelio per aver sostenuto la sorella dell’uomo.

Antonito inviterà la moglie a perdonarlo, invece Alodia si ingelosirà quando vedrà Dominguez e Arantxa vicini. Marcos dopo essere tornato dal suo viaggio rimprovererà Soledad per avuto a che fare con i Quesada. Intanto Natalia affronterà suo fratello, con il sospetto che sia stato lui a far perdere la memoria alla sua amica.

Lolita si rassegna al suo destino, Genoveva preoccupata

Successivamente Lolita chiederà alla sorella di Aurelio di prendersi cura di suo marito, se lei morirà. Cesareo e Arantxa fingeranno di sposarsi, invece José proporrà a Bellita di organizzare un incontro con i giornalisti per raccontare la storia della sua falsa morte.

Nel frattempo Miguel continuerà a fare delle indagini sul passato dei suoi genitori, mentre Lolita affermerà di essere pronta a passare a miglior vita. Antonito non si arrenderà, infatti incontrerà il dottor Ramón y Cajal nonostante non gli darà molta speranza. Genoveva grazie alle sue spie verrà a conoscenza che suo marito Felipe è arrivato sano e salvo in Austria. Bellita sarà convinta che sia stato José ad annunciare a sorpresa l’uscita di un suo nuovo album. Tramite il quotidiano della sera si apprenderà che in Europa è appena iniziata una guerra: questa bruttissima notizia sconvolgerà tutti gli abitanti soprattutto Susana, che temerà di perdere Armando.

Santiago Ramón y Cajal farà sapere ad Antonito dell'esistenza di un trattamento sperimentale in grado di poter salvare Lolita.

Soledad oltre a cercare di conquistare Marcos, farà delle domande ad Anabel su sua madre. Gli Olmedos discuteranno per il fatto che Miguel debba sapere dove si trovano i suoi genitori. Per finire Genoveva, quando non riceverà più alcuna informazione da Cuevas, si preoccuperà, poiché avrà il presentimento che sia successo qualcosa a Felipe.