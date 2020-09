Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Can rapirà Sanem per costringerla ad avere un chiarimento con lui. Intanto, Polen si alleerà con Huma per impedire che i due passino troppo tempo insieme.

DayDreamer racconta la storia d'amore tra Can e Sanem, due giovani molto diversi ma costretti a lavorare nella stessa azienda. Nonostante i vari ostacoli sul loro cammino, i due sembrano far prevalere sempre il loro amore.

Anticipazioni DayDreamer, prossime puntate: Can rapisce Sanem

Secondo le anticipazioni turche, nelle prossime puntate Sanem sarà investita da Yigit, fratello di Polen che poi le farà un'offerta di lavoro.

La giovane accetterà dopo l'ennesima lite con Can a causa del profumo venduto a Fabbri, convinta di poter così voltare pagina. Pertanto, Sanem e Yigit trascorreranno molto tempo insieme e lo stesso sarà per Divit e Polen, i quali dovranno partire insieme per il nuovo lavoro di Can. I quattro si troveranno casualmente allo stesso corso di cucina, dove Can farà coppia con Polen, mentre Sanem con Yigit. Divit, stressato per la situazione che si verrà a creare, approfitterà di un litigio con la sua ex fidanzata per prendere in braccio Sanem e costringerla ad andare in macchina con lui. Can la porterà in una casa in montagna e lì la giovane deciderà di non parlare con lui per molte ore. Yigit e Polen ovviamente, vorrebbero impedire che i due trascorrano troppo tempo insieme.

Dopo essersi calmata, Sanem inizierà a sciogliersi con Can e i due passeranno anche dei bei momenti insieme. I due giovani, infatti, si troveranno a sciare insieme sulla neve.

Spoiler DayDreamer: Polen si allea con Huma per far tornare a casa Can

Essendosi resa conto che Sanem rappresenta ancora una volta un pericolo per lei e Can, Polen si rivolgerà a Huma per far tornare quanto prima il giovane a casa.

A quel punto, la donna chiamerà Emre e fingerà di essere in ospedale a causa di un malore. La donna, inoltre, pregherà suo figlio di non dire nulla a suo fratello per non farlo preoccupare. Il minore dei Divit però, come intuito da sua madre, chiamerà subito Can e lo informerà su quanto accaduto. A quel punto, il maggiore dei Divit dovrà rinunciare alla compagnia della sua amata e deciderà di tornare subito a casa per accertarsi riguardo le condizioni di salute di sua madre.

Il ritorno del fotografo rincuorerà Polen, ma la giovane sottovaluterà il forte sentimento che c'è tra Can e Sanem.