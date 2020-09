Lino Guanciale sta tenendo in queste settimane diversi spettacoli dal titolo Non svegliate lo spettatore. Al termine di uno di questi, tenutosi la sera del 2 settembre a Roma, l'attore - che sta per tornare in televisione con le nuove puntate de L'Allieva - si è rivolto ai pubblico facendo un appello a continuare a sostenere gli artisti e le compagnie in questo momento così difficile per tutti i lavoratori del settore. Persone che non hanno la ribalta di Guanciale stesso ma che spesso danno il loro contributo prezioso nell'ombra.

Lino Guanciale: 'Siete un pubblico straordinario, non dimenticate mai di chiedere che si ritorni in scena'

Guanciale al termine dello spettacolo che ha tenuto a Roma ha sottolineato, rivolgendosi direttamente al pubblico presente, il fatto che quello presente era un pubblico di coraggiosi. Ma ha evidenziato anche che 'deve esser chiaro che questo è un evento molto particolare e non siamo ripartiti'.

Da qui è partito il suo appello a sostenere tutti gli artisti e le compagnie che lavorano nel mondo dello spettacolo. Guanciale ha ammonito che non si deve pensare che tutto sia tornato esattamente come era prima dell'emergenza sanitaria. E ha fatto un appello: 'Non dimenticate - ha detto - di chiedere che si ritorni in scena'

Guanciale, impegnato in una serie di date teatrali in cui fa un suo personale omaggio a Ennio Flaiano, nella tappa di Roma che si è tenuta al Parco della Musica quindi ha sostenuto di nuovo i lavoratori del mondo dello spettacolo che hanno vissuto e stanno vivendo un periodo molto difficile a causa del coronavirus.

Guanciale, in attesa delle puntate de L'Allieva 3 in televisione, sta portando in scena Ennio Flaiano

Guanciale sta infatti portando in scena uno spettacolo dedicato alla vita e alle opere dello scrittore, giornalista e sceneggiatore Ennio Flaiano. Uno spettacolo che ha definito un atto d'amore nei confronti di un grande.

E, sostiene, sul quale si è stratificata eccessiva polvere. Nello spettacolo Guanciale effettua un racconto del nostro Paese visto dagli occhi di Flaiano. Guanciale è a suo agio nel raccontare tematiche come il boom economico, la burocrazia che opprime e i partiti politici in crisi. E si viaggia tra lettere, aneddoti e aforismi dello scrittore abruzzese.

Dopo le prime tappe di successo, il tour prosegue con altri appuntamenti. I prossimi due saranno in Abruzzo: il 4 settembre Guanciale sarà a Lanciano e il 5 settembre a Chieti. Lo spettacolo 'Non svegliate lo spettatore' farà poi tappa nelle Marche, a Pesaro, il 6 settembre. Appuntamento poi nel Lazio, a Latina, il 13 settembre. Il tutto in attesa delle nuove puntate de L'Allieva. La terza edizione della fiction con Guanciale e Alessandra Mastronardi andrà in onda a partire da domenica 27 settembre in prima serata su Rai 1.