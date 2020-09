Il direttore di Rai 1 ha di fatto smentito le dichiarazioni rilasciate da Amadeus. Stando a quanto dichiarato da Stefano Coletta infatti, il Festival di Sanremo 2021 si farà con o senza pubblico presente all'Ariston. Ovviamente la kermesse canora seguirà tutti i protocolli sanitari e le linee guida eventualmente necessarie.

Le dichiarazioni del direttore di Rai 1

Amadeus aveva in precedenza dichiarato che il Festival di Sanremo 2021 non si sarebbe potuto svolgere senza la presenza del pubblico al Teatro Ariston. In effetti, vedere un evento di tale portata senza spettatori sarebbe uno scenario insolito.

In occasione della presentazione della nuova stagione di Porta a Porta, il direttore di Rai 1 ha corretto, confermando che la kermesse canora è stata confermata con o senza la presenza del pubblico. Al momento ovviamente, per via dell'evoluzione della pandemia, non è possibile sapere se ci potrà essere pubblico al Teatro Ariston, .

Coletta ha dichiarato: "La dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico", per poi aggiungere: "Sanremo ci sarà". Stefano Coletta ha spiegato che il conduttore e direttore artistico dell'evento avrebbe solamente risposto in merito alla scelta di fare la kermesse dal 2 al 6 marzo. Stando a quanto dichiarato da Coletta, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di spostare l'evento da febbraio a marzo proprio per essere più sicuri di poterlo mandare in onda con il minor numero di restrizioni possibili.

Infine il direttore di Rai 1 ha detto: "Non c'è stagione di Rai 1 senza Sanremo". Tuttavia Coletta ha ribadito che tutta la macchina organizzativa si adatterà alle condizioni del momento.

Chiara Ferragni e Fedez possibili ospiti al Festival

Le dichiarazioni di Amedus hanno creato scompiglio, ma la macchina organizzativa del Festival di Sanremo non si è certo fermata.

Al fianco del conduttore e direttore artistico è stato confermato Fiorello.

Nei giorni scorsi, sul settimanale Vero, si è parlato di Chiara Ferragni. L'influencer e imprenditrice era già in trattativa con i vertici Rai lo scorso anno, ma poi all'ultimo saltò tutto. Non è escluso che quest'anno non riesca ad avere un ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus.

A tal proposito potrebbe essere presente alla kermesse anche Fedez come ospite musicale.

Intanto, nei prossimi giorni, sono previsti gli incontri tra le case discografiche dei big e dei giovani. L'intento è quello di scegliere i prossimi concorrenti in gara. Inoltre a ottobre, attraverso cinque appuntamenti, i giovani si sfideranno per conquistare la finale della kermesse in programma il 17 dicembre. Il vincitore del Festival di Sanremo Giovani si esibirà in gara con gli altri artisti in gara.