Soleil Sorge e Raffaello Tonon sono stati protagonisti di un battibecco nel salotto di Pomeriggio 5. Scendendo nel dettaglio, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 ha attaccato l'influencer italo-americana per come si è comportata in passato con Luca Onestini.

'Mai tradito Onestini'

Giovedì 24 settembre è stata trasmessa una nuova puntata di Pomeriggio 5. La protagonista della pagina di Gossip è stata Soleil Sorge e un'imprenditore di nome Marco. Quest'ultimo ha sostenuto di avere dei rapporti intimi con l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ma la diretta interessata ha smentito categoricamente.

Successivamente Raffaello Tonon ha criticato duramente Soleil. Il nobile ed ex gieffino ha tirato in ballo l'argomento legato all'addio tra Onestini e Sorge. Senza giri di parole Tonon ha dichiarato che Soleil ha acquisito maggiore popolarità dopo Uomini e donne: "Sei venuta alla ribalta per il comportamento che hai tenuto con Luca Onestini a cui hai fatto una porcheria". Per chi non avesse seguito la vicenda, la relazione tra i due ex protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi naufragò in diretta televisiva. Quando l'ex tronista bolognese era "recluso" nella casa più spiata d'Italia, Soleil si dice che lo tradì e poco dopo intraprese una liaison con un altro ex tronista, Marco Cartasegna.

Alle accuse del nobile, l'influencer italo-americana ha spiegato che Raffaello Tonon non può dare giudizi poiché è di parte. Il nobile infatti, ha conosciuto il modello bolognese durante l'esperienza al Grande Fratello. Tra i due è nata una bellissima amicizia, tanto che Tonon e Onestini hanno cominciato anche un sodalizio radiofonico.

Inoltre, Sorge ha sostenuto di non avere mai tradito il suo ex fidanzato. Infine, la giovane si è detta convinta che alcune persone per ottenere visbilità sarebbero disposte a tutto: "Pur di denigrare una donna sarebbero pronti a vendere la madre". Parole che hanno scatenato l'ira dell'ex gieffino, tanto che Tonon ha invitato Soleil a non pronunciare cose simili.

A riportare la calma in studio ci ha pensato Barbara D'Urso. La conduttrice ha invitato i suoi ospiti a cambiare argomento poiché si stava parlando di cose appartenenti al passato.

I rapporti tra Barbara d'Urso e Luca Onestini

Con il suo intervento la conduttrice di Pomeriggio 5 ha voluto chiudere un argomento spinoso. I rapporti tra Luca Onestini e Barbara d'Urso infatti, non sarebbero per niente buoni. Durante la messa in onda del Grande Fratello Nip 16 al quale ha partecipato Gianmarco Onestini, il fratello Luca ha lamentato di non essere mai stato invitato al reality show per offrire il suo sostegno al gieffino.

In effetti, la 63enne non ha mai invitato l'ex tronista di Uomini e Donne nei suoi talk.

Dunque, la campana potrebbe avere evitato di parlare di una persona non presente in studio per non gettare altra benzina sul fuoco.