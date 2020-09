Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che per Can e Sanem sono in arrivo delle novità importanti e per i due giovani piccioncini, arriverà finalmente il momento di vivere la loro storia d'amore e di pensare al futuro insieme. Dopo aver affrontato una marea di ostacoli e di vicissitudini negative, la coppia prenderà la fatidica decisione di convolare a nozze. Can e Sanem, quindi, sono pronti per il "sì" ma anche in questo caso, prima che ciò avvenga, dovranno fare i conti con un bel po' di insidie.

DayDreamer anticipazioni turche: Can e Sanem decidono di sposarsi

Tutto partirà dopo la cena disastrosa che Huma deciderà di organizzare con i genitori di Sanem.

La perfida mamma di Can, farà credere a suo figlio di essere intenzionata a conoscere meglio la mamma e il papà della sua amata, ma in realtà il suo unico scopo sarà quello di metterli in grande difficoltà. La cena, in un ristorante super raffinato e costoso , non andrà affatto bene ma questa volta Can e Sanem decideranno di prendere in mano le redini del loro destino.

Gli spoiler di DayDreamer rivelano che i due si incontreranno nei pressi del mare e, stufi di tutte le persone che remano contro il loro amore, prenderanno una decisione a dir poco importante. Can e Sanem decideranno di sposarsi al più presto, perché soltanto in questo modo, nessuno potrà più osteggiare e mettere a repentaglio il loro grande amore.

Una scelta importante quella della coppia, ormai pronti per il fatidico "sì" e per affrontare i loro rispettivi genitori. Can, infatti, dovrà parlare del matrimonio a sua mamma Huma, che non sarà per nulla disposta ad ascoltarlo e a capire le sue intenzioni.

Polen e Yigit proveranno a separare Can e Sanem

Anche per Sanem la situazione non sarà per nulla facile: la ragazza, infatti, deciderà di prendersi ancora qualche giorno prima di dire tutto a Mevbike, ancora scossa e adirata per il modo in cui sono stati trattati alla cena organizzata da Huma. L'unica persona che lo saprà per prima sarà Leyla, la quale nonostante sia ancora turbata dalla fine della sua relazione con Osman, non potrà che essere felice per sua sorella che finalmente coronerà il suo sogno d'amore con Divit.

Insomma una situazione per niente facile e come se non bastasse anche i fratelli Polen e Yigit proveranno a mettere i bastoni tra le ruote alla coppia. Polen, infatti, cercherà di convincere Can ad accettare il prestigioso lavoro nei Balcani, che potrebbe dare una svolta alla sua carriera professionale mentre Yigit, dopo aver assunto Sanem nella sua cada editrice, proverà in tutti i modi ad allontanarla da Divit. Riuscirà nella sua 'mission'? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con DayDreamer - Le ali del sogno in programma su Canale 5 nel weekend.