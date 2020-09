Le anticipazioni della soap opera Tempesta d'amore sono ricche di sorprese per i fan. Nelle puntate che verranno trasmesse in Germania, Robert Saalfeld interpretato da Lorenzo Patané, comincerà a guardarsi intorno dopo aver interrotto per sempre il suo matrimonio con Eva, durato ben quasi venti anni. Saalfeld riuscirà ad uscire dalla depressione e inizierà una frequentazione senza impegno con la giovane nipote di Alfons, Vanessa Sonnbichler, ma l'uomo sarà notato anche da un'altra donna, Cornelia Holle. Quest'ultima tornerà al Fürstenhof e non ci metterà molto a rendersi conto di essere ancora innamorata dell'ex cuoco.

Vanessa Sonnbichler si innamora di Robert

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda prossimamente in Germania, Robert dopo essersi ripreso dalla separazione con Eva grazie all'aiuto di suo padre Werner e sua figlia Valentina, cercherà di rifarsi subito una vita. Saalfeld inizierà una relazione con la giovane Vanessa Sonnbichler, nipote di Alfons, ma l'uomo vivrà con molta leggerezza la storia d'amore, al contrario della ragazza che si innamorerà perdutamente di Robert. Successivamente presso il Fürstenhof farà ritorno Cornelia Holle una vecchia fiamma di Robert, la donna poco dopo il suo arrivo capirà di provare ancora dei forti sentimenti per il suo ex fidanzato. Sarà così che Robert si ritroverà conteso tra Vanessa e Cornelia.

Cornelia lascia il campo libero a Vanessa

Inizialmente Vanessa e Cornelia saranno acerrime nemiche, ma un giorno le due donne rimarranno bloccate insieme dentro una baita, così da quel momento il loro rapporto migliorerà parecchio, tanto che le due diventeranno grandi amiche. Per tale ragione, Cornelia deciderà di mettere da parte i suoi sentimenti verso Robert, per lasciare campo libero a Vanessa, poiché si renderà conto che la giovane Sonnbichler è follemente innamorata dell'ex cuoco e non vorrà mettergli i bastoni tra le ruote.

Nel frattempo Vanessa trascorrerà molto tempo con il suo amato e comincerà a credere che la loro relazione sia ormai diventata seria. La giovane, infatti, ignorerà il fatto più evidente: Robert in realtà starà cercando soltanto una 'distrazione'. In seguito Cornelia consiglierà a Vanessa di dichiarare una volta per tutte il suo amore a Robert, la Sonnbichler accetterà il consiglio della sua amica, poiché riterrà che sia la cosa più giusta da fare.

Vanessa vuole dichiarare il suo amore a Robert

Più tardi Vanessa si recherà dal suo amato, ma non riuscirà a portare a termine il suo desiderio e non si dichiarerà, poiché Robert anticiperà la donna con una notizia assai inaspettata. Saalfeld chiederà alla sua fidanzata di interrompere la loro frequentazione, almeno fino a quando sua figlia Valentina non sarà ripartita. Dopo le parole dell'uomo, Vanessa si sentirà notevolmente umiliata e non riuscirà ad accettare la sua decisione, così prenderà coraggio e sarà lei a lasciare Robert. Successivamente la giovane Sonnbichler ascolterà per caso una conversazione privata del suo ex fidanzato, nella quale l'uomo descriverà la relazione passata con lei come una 'storiella senza impegno'.

Cornelia vuole conquistare Robert

Robert si sentirà in colpa per aver giocato inconsapevolmente con i sentimenti di Vanessa, mentre Cornelia verrà a scoprire che la sua amica e l'ex cuoco si sono lasciati e sarà alquanto felice, poiché sarà convinta di avere finalmente una possibilità con l'uomo, ora che è di nuovo libero. Nel frattempo Robert deciderà di organizzare una gita in barca insieme ad altre persone, quando Vanessa verrà a sapere dell'imminente escursione penserà di partecipare, con l'unico scopo di sedurre l'uomo. Durante la gita, però, la Holle si renderà conto di essere indifferente agli occhi del Saalfeld, così proverà a distrarsi. Cornelia sarà pronta per trascorrere del tempo con un altro uomo, pertanto si appresterà a raggiungerlo all'interno di una tenda per avere una maggiore intimità.

Poco dopo la Holle sbaglierà tenda e invece di entrare in quella del suo spasimante, si ritroverà improvvisamente in quella del suo amato Robert. Cornelia si servirà dell'incidente per sedurre ancora una volta l'uomo e senza dire niente lo bacerà, subito dopo il bacio la donna si sentirà assai mortificata per l'accaduto e non saprà cosa fare, mentre Saalfeld prenderà l'episodio molto alla leggera e addirittura ci riderà sopra. Sarà così che Cornelia andrà completamente in crisi e sarà ormai convinta che tra lei e Robert non possa esserci un futuro.