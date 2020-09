Sembrava tutto pronto per l'inizio della nuova edizione di Temptation Island condotta per il secondo anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il conto alla rovescia era già partito. Così come erano già state presentate attraverso i vari promo televisivi, le coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. La data prevista per l'esordio del programma era mercoledì 9 settembre. Nelle ultime ore però si è diffusa una notizia importante. La partenza del reality dei sentimenti è slittata a data da destinarsi. La notizia del rinvio è stata diffusa dal sito di Davide Maggio. E i motivi di questa decisione sarebbero dovuti proprio ad una delle coppie partecipanti.

L'inizio di Temptation Island è stato posticipato a data da destinarsi

In molti sono rimasti sorpresi da questa decisione. Gli appassionati telespettatori del programma già non vedevano l'ora che iniziasse, per sedersi davanti allo schermo e seguire le avventure sentimentali delle coppie protagoniste. La redazione ha deciso di posticipare la data d'inizio proprio a causa di una delle coppie che si trovano in Sardegna. Pare che una fidanzata abbia scoperto un tradimento da parte del suo compagno. La ragazza, che aveva sempre avuto questo sospetto nel corso della relazione, ha avuto la conferma dopo pochi giorni dall'inizio del noto reality e ha preso una decisione inaspettata che ha messo in difficoltà anche la stessa redazione del programma.

Bisognerà attendere ancora per la prima puntata di Temptation Island

Una fidanzata ha deciso di chiedere a poche ore dall'arrivo nel villaggio sardo, il falò di confronto immediato. La donna infatti ha deciso di chiarirsi con il suo fidanzato dopo aver scoperto, come già anticipato prima, che i suoi sospetti erano del tutto fondati: il suo compagno l'ha tradita.

La redazione, di fronte a questa inaspettata decisione, si è trovata alquanto spiazzata. Una situazione inedita che si è ripercossa ovviamente sull'andamento del programma e quindi di conseguenza anche sul montaggio delle varie puntate. Gli organizzatori hanno per questo motivo deciso di prendersi del tempo per riorganizzare le cose, facendo così slittare la fatidica data di messa in onda della prima attesissima puntata.

Dunque, un fuori programma che ha costretto all'ultimo minuto a cambiare le carte in tavola. Un colpo di scena per la nota trasmissione, dopo che le pagine social di Temptation Island avevano già ufficializzato la data d'inizio. Che aggiungere ancora, non resta che aspettare ulteriori notizie per scoprire la nuova data di messa in onda del noto reality dedicato alle coppie che decidono di mettere alla prova il loro amore.