Manca sempre meno al ritorno su Canale 5 di Temptation Island: proprio in questi giorni sono iniziate in Sardegna le registrazioni delle puntate che il pubblico potrà vedere a partire da metà settembre (l'esordio potrebbe andare in onda il 9 o il 16, sempre di mercoledì sera). Nelle ultime ore sono state ufficializzate altre due coppie del cast: Anna e Gennaro che partecipano al reality per capire se sono davvero fatti l'uno per l'altra, e Speranza e Alberto che dopo 16 anni d'amore vogliono dare una svolta al loro rapporto, nel bene o nel male.

Terza coppia ufficiale: Anna e Gennaro

A poco più di 24 ore di distanza dall'ultimo annuncio, la redazione di Temptation Island ha ufficializzato altre due coppie del cast dell'edizione in partenza a metà settembre su Canale 5.

A mettersi alla prova nel reality delle tentazioni, dunque, ci saranno anche Anna e Gennaro. Nel breve video di presentazione, la ragazza spiega di essere stata lei ad iscriversi ai casting per un motivo molto preciso. "Dopo vari tira e molla, è arrivato il momento di dare una svolta al nostro rapporto. Da fuori tutti pensano che io sia la cattiva e lui quello perfetto, ma ha dei lati del carattere che sono diventati insopportabili", ha fatto sapere una delle prossime protagoniste del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Il fidanzato di Anna si è difeso dicendo che la ama e che le ha chiesto di sposarlo, ricevendo un "no": "Questo reality potrebbe essere l'occasione giusta per capire se mi ama o no".

Quarta coppia: Speranza e Alberto

L'altra coppia che è stata presentata in queste ore sui canali ufficiali di Temptation Island, è quella formata da Alberto e Speranza. I due fanno sapere di essere fidanzati da 16 anni, ma lui nutre ancora dei forti dubbi sul futuro di questa storia d'amore.

"Ho scritto perché, dopo tutti questi anni, ancora non immagino un futuro insieme a lei.

Mi sto chiedendo se è davvero la persona giusta". La ragazza, dal canto suo, ha subito la scelta del compagno di voler partecipare al reality di Canale 5: "Io non volevo assolutamente perché ho paura di perderlo, ma mi ha convinta. Di lui non mi fido, in passato mi ha raccontato delle bugie, ma il sentimento è sempre stato più forte".

Le prime due coppie del nuovo Temptation Island

Nei giorni scorsi, gli addetti ai lavori hanno iniziato a stimolare la curiosità dei telespettatori mostrando loro i video di presentazione delle prime due coppie ufficiali del cast. A mettersi in gioco nel programma condotto da Alessia Marcuzzi, dunque, saranno anche Nadia e Antonio: i due sono fidanzati da un anno e nove mesi, e lui non nasconde le perplessità che ha nei confronti della compagna. "È viziata, sta tutto il giorno sul divano a non fare nulla col cellulare in mano", ha raccontato il ragazzo prima di partire per la Sardegna. La giovane si è difesa dicendo che lei non è la classica donna di casa, che sta sempre a pulire e cucinare, anzi si considera l'opposto.

Altri due protagonisti dell'ottava edizione di Temptation, sono Nello e Carlotta: lei vorrebbe sposarsi dopo tanti anni insieme, ma lui continua a glissare sull'argomento preferendo di gran lunga la convivenza.

All'appello mancano ancora due coppie e il cast del programma sulle tentazioni d'amore sarà al completo. Come è già stato anticipato dalla conduttrice e dalla produttrice Maria De Filippi, nelle nuove puntate del format non ci sarà nessun personaggio famoso a mettere alla prova la propria relazione.