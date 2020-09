Uomini e donne ha ufficialmente riaperto i battenti con uno studio del tutto rinnovato e la novità della commistione tra trono classico e trono over. Protagonista di ogni nuova puntata, come sempre, la dama torinese Gemma Galgani che è ritornata sullo schermo dopo essersi sottoposta ad un lifting per ringiovanire il viso. Ovviamente, continuano i battibecchi con l'opinionista Tina Cipollari. Quest'anno a tenere banco, però, è la conoscenza archiviata con Nicola Vivarelli. Una breve liason che ha lasciato molti strascichi. Nella puntata andata in onda ieri, martedì 15 settembre, tra i due sono volati straccci.

Un acceso scontro dove non sono mancate accuse reciproche.

Nicola Vivarelli di scaglia contro Gemma Galgani definendola 'Ridicola'

Nicola Vivarelli ha fatto il suo ingresso in studio scagliandosi immediatamente contro la Galgani. Il ventiseienne ha accusato la donna di essere ridicola e di aver perso l'unica cosa a cui ha sempre tenuto, la credibilità del pubblico. Nicola ha ribadito di averle proposto più volte di vedersi durante l'estate ma lei ha sempre rifiutato. Poi, ha anche aggiunto che la donna ormai lo ha perso. Ovviamente Gemma, di fronte a queste parole, non è rimasta in silenzio, rispondendo in maniera decisa con altrettante accuse e critiche.

Gemma e Nicola: acceso scontro nello studio di Uomini e Donne

Gemma Galgani, rivolgendosi a Nicola, ha detto che in realtà non lo ha perso perché non lo hai mai avuto. Poi, continuando il confronto infuocato, ha aggiunto che non si può perdere il nulla e che tra di loro non è mai iniziato niente. La donna ha dichiarato che ci voleva credere e di esserci caduta.

Nicola, dal suo canto suo, rivolgendosi a Gemma con toni non proprio placati, le ha detto che non deve azzardarsi a dire che lui l'ha corteggiata solo per arrivare in trasmissione perché non ne ha bisogno. La Galgani ha replicato appellandolo "ragazzino" e dicendogli che l'ha presa soltanto in giro e che a lui tutta questa storia ha fatto comodo.

Così, la dama torinese ha messo un punto definito alla relazione, mai veramente decollata, con il giovane marinaio. Nicola, d'altronde, ha fatto lo stesso dicendo di voler intraprendere nuove conoscenze e frequentazioni. In studio, per lui, già sono arrivate le prime ragazze pronte a corteggiarlo.

Intanto Valentina, che non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti dì Vivarelli, pare abbia deciso di fare un passo indietro. Come andrà a finire con Gemma Galgani? I due sotterreranno l'ascia di guerra o continueranno a scontrarsi? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprire cosa accadrà tra i due.