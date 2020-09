Il settimanale Telepiù ha anticipato che, nelle prossime puntate di Un posto al sole, si parlerà del fenomeno del bullismo tra i più piccoli. Sembra proprio che l'abitudine di difendere i più deboli sia nel DNA dei Boschi, tuttavia stavolta a fare la parte dell'eroe non sarà il solito Franco Boschi ma bensì sua figlia Bianca. Tutto avrà inizio quando Angela accompagnerà sua figlia e il nipotino Jimmy al primo giorno di campo scuola. Il figlio di Niko verrà subito preso di mira da un paio di bulletti che decideranno di dargli il tormento, ma fortunatamente giungerà in suo soccorso Bianca. A seguire le anticipazioni e le trame delle puntate di Un posto al sole, relative a questa storyline, che andranno in onda dal 5 al 9 ottobre alle 20:45 su Rai 3.

Il fenomeno del bullismo

In passato Un posto al sole aveva già parlato del fenomeno del bullismo in due interessanti storyline con protagoniste Alice (Fabila Balestriere) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). In quel caso le due vittime della crudeltà dei compagni di classe erano in età adolescenziale, ma stavolta si parlerà di questo fenomeno tra i più piccoli. Questa vicenda comincerà quando Angela (Claudia Ruffo), armata delle migliori intenzioni, accompagnerà Bianca (Sofia Piccirillo) e Jimmy (Gennaro De Simone) al campo scuola. Purtroppo, sin dal primo giorno, il figlio di Niko verrà preso di mira da due bulletti, che inizieranno a prenderlo in giro perché non ha la mamma.

Bianca come papà Franco

Bianca troverà Jimmy in lacrime e, non sopportando le ingiustizie, deciderà subito di intervenire. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la figlia di Franco Boschi prenderà le difese del cuginetto anche se non viene chiarito in che modo. In ogni caso la bambina riuscirà nel suo intento ma Jimmy, vergognandosi dell'accaduto, le farà promettere di non rivelare a nessuno quanto appena successo.

Bianca deciderà di rispettare la promessa, ma Angela (Claudia Ruffo) capirà subito che il malessere di Jimmy non può essere giustificato solo dalla sua delicata situazione familiare e deciderà di andare a fondo nella vicenda. Poggi chiederà insistentemente spiegazioni a sua figlia e riuscirà infine a farsi dire cosa è accaduto.

Niko rinsavisce

Dopo aver scoperto la verità, Angela verrà assalita dai dubbi e non saprà se sia o meno il caso di rivelare quanto scoperto a suo fratello Niko (Luca Turco). Dopo il fallimento del matrimonio, il ragazzo sta attraversando un periodo di sbandamento e sua sorella non vorrebbe dargli ulteriori pensieri. Le anticipazioni non chiariscono in che modo, ma Niko scoprirà cosa sta succedendo e questo gli darà modo di riflettere. Il ragazzo capirà che deve dare priorità alla sua famiglia e deciderà di dare anche una seconda possibilità a Susanna (Agnese Lorenzini), iniziando con la donna un timido riavvicinamento.