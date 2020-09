Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue l’appuntamento con la soap opera di origini spagnole Una vita, in onda anche la domenica dalle ore 14:05 circa. Nelle puntate che occuperanno il piccolo schermo italiano dal 27 settembre al 3 ottobre, Rosina Rubio (Sandra Marchena) sempre più in crisi con Liberto Seler (Jorge Pobes) per non avergli perdonato il tradimento con Genoveva Salmeron (Clara Garrido) prenderà una drastica decisione. La ricca borghese annuncerà al marito che se ne andrà via da Acacias 38 in solitaria.

Emilio Pasamar (José Pastor) invece cederà al ricatto del perfido Ledesma che lo costringerà a convolare a nozze con sua figlia Angelines (Sara Sierra) a causa di un patto stretto in passato.

Una vita, anticipazioni fino a sabato 3 ottobre: Rosina decisa a partire, Ramon mette in guardia Felipe

Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani seguiranno su Canale 5 da domenica 27 settembre a sabato 3 ottobre svelano che Antonito (Álvaro Quintana) e Cinta sospetteranno dell’atteggiamento che Emilio avrà con Ledesma. Quest’ultimo purtroppo andrà su tutte le furie nell'istante in cui sorprenderà il suo futuro genero in compagnia della giovane Dominguez. Nel contempo Liberto verrà assolto dalle accuse a suo carico, invece Alfredo (Eleazar Ortiz) oltre a fidarsi sempre meno della moglie Genoveva minaccerà Marcia. Intanto Rosina rifiuterà la corte di Ignacio, e dirà a Liberto di aver deciso di trasferirsi in Portogallo da sola per raggiungere la figlia Leonor, il genero Inigo e le nipotine.

Rubio sarà determinata a partire, nonostante Susana e suo marito cercheranno di farla desistere dal suo intento.

Successivamente Ramon (Juanma Navas) dopo aver detto a Felipe (Marc Parejo) di averlo visto uscire da un albergo con Genoveva, lo metterà in guardia: in tale circostanza l’avvocato rassicurerà il padre di Antonito invitandolo ad avere fiducia in lui.

Camino è stata vittima di un abuso in passato, Emilio costretto a sposare Angelines

A questo punto Palacios proporrà a Carmen (María Blanco) di riprendere ad organizzare i preparativi delle loro nozze, invece Liberto chiederà a Felicia (Susana Soleto) di convincere Rosina a rimanere ad Acacias 38. Tramite un flashback si scoprirà che Camino (Aria Bedmar) prima di mettere piede nel quartiere iberico fu abusata da Federico, il figlio del proprietario della tenuta Valdeza.

Per terminare proprio quando Emilio si rassegnerà al suo destino, ovvero accetterà di sposare senza amore Angelines, la figlia di Ledesma, Cinta per non perdere il suo ex fidanzato si dirà disposta ad aiutarlo.