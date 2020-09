Nella soap opera spagnola Una vita arriva un nuovo volto. Nello specifico, FormulaTv avrebbe annunciato l’arrivo dell’attrice 21enne Campra Carla. Precisamente, secondo il portale spagnolo, Carla avrebbe già firmato per la prossima stagione di Una Vita, interpretando un personaggio fisso e non una comparsa. Quindi, la giovane attrice sarà sul prossimo set di Acacias 38 con un ruolo che potrebbe essere importante. Nel dettaglio, la giovane attrice sarà una dipendente di Olmedo e potrebbe essere presente in tante puntate della soap. Dunque, Carla entrerà a far parte della vita dei personaggi Sabina Muñiz (Ana Goya), Miguel Muñiz (Pablo Carro) e Roberto Olmedo (Mikel Larrañaga).

Questi attori non sono ancora conosciuti dal pubblico italiano visto che in Italia si stanno ancora trasmettendo delle vecchie puntate. Olmedo è il capo del ristorante e insieme alla moglie fanno vedere subito di essere dei personaggi molto stravaganti. Olmedo arriva in paese dopo che il nipote Miguel ha deciso di comprare il ristorante di Acacias. Inoltre Miguel avrà una storia d'amore molto complicata con la giovane Anabel.

Carla Campra, nuova attrice di Una Vita: la giovane sarà presente nelle prossime puntate

L'attrice Carla Campra farà parte del cast di Una Vita soltanto dalle prossime puntate e si interfaccerà principalmente con Olmedo e sua moglie, visto che verrà assunta nel loro ristorante.

Dunque, la giovane nuova attrice spagnola potrebbe mettersi in mezzo nella storia passionale di Anabel e Miguel. L'attrice è molto giovane ma ha già partecipato a tante serie televisive. Per esempio nel 2008 è stata presente in un'altra serie chiamata Cazadores de Hombres, recitando anche in Yo soy Bea, 90-60-90.

La passione per la recitazione è arrivata direttamente dalla famiglia, visto che è sorella di Guillermo Campra, attore in un'altra serie televisiva spagnola.

Una Vita e i successi della soap opera che va avanti da molti anni

Una Vita continua ad appassionare sempre di più tanti telespettatori in tutto il mondo, collezionando anche dei risultati davvero importanti in Italia.

Ma adesso non ci resta che aspettare le prossime puntate di Acacias 38 per sapere cosa potrà succedere con l’arrivo della nuova attrice Campra. Intanto nelle puntate spagnole che stanno andando in onda in questi giorni, il personaggio Lolita sarà la protagonista assoluta. Quest'ultima sta affrontando un periodo molto brutto a causa di una malattia che potrebbe essere incurabile. Ora bisognerà attendere i prossimi episodi per sapere se Lolita riuscirà a salvarsi da questa malattia.