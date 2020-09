La famosa soap opera Beautiful continua a entusiasmare i fan con le anticipazioni ricche di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Hope Logan e Steffy Forrester da sempre si contendono il cuore di Liam, poiché entrambe hanno avuto una figlia da lui, ma la situazione diventerà incontrollabile dopo la scoperta che Phoebe è Beth. Hope, infatti, si riprenderà immediatamente la sua bambina lasciando nella disperazione Steffy. Quest'ultima resterà con sua figlia Kelly, ma inizierà ad avere paura del fatto che Hope possa portarle via anche l'altra figlia. In seguito Steffy diventerà dipendente da alcuni farmaci antidolorifici, contenenti oppiacei, dopo un incidente in moto.

Spoiler Beautiful: Steffy ha un incidente in moto

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Hope e Steffy da sempre divise da una forte rivalità continueranno a scontrarsi sempre di più. Steffy verrà coinvolta in un brutto incidente mentre è alla guida della sua moto, la donna verrà travolta dall'auto di Bill Spencer e finirà ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Durante il suo ricovero, la Forrester verrà curata dal fascinoso dottor John Finnegan, quest'ultimo si renderà conto subito che le condizioni della donna non sono delle migliori. In seguito alle cure Steffy continuerà ad accusare dei forti dolori alla schiena, così il medico deciderà di somministrarle alcuni antidolorifici.

Hope convince Kelly a stabilirsi da lei

Steffy comincerà la terapia con gli antidolorifici che le ha somministrato il dottor Finnegan, ma non ci metterà molto la Forrester ad abusare degli stessi farmaci, i quali conterranno oppiacei e la donna ne diventerà totalmente dipendente. A causa di ciò, Steffy avrà continui sbalzi d'umore, accuserà spesso sonnolenza e avrà altri disturbi, pertanto la donna non riuscirà a gestire bene neanche la situazione con la figlia Kelly.

Più tardi Liam e Hope si renderanno conto che la Forrester non è in grado di occuparsi della figlia, a causa della sua poca lucidità e saranno molto preoccupati per la bambina. Sarà così che Hope deciderà di convincere Kelly a stabilirsi a casa sua per qualche giorno, almeno fino a quando sua madre non si sarà ripresa.

Steffy cade in depressione

La Logan prenderà la decisione di portare Kelly a casa sua senza interpellare nessuno, neanche Liam e Steffy. Quest'ultima verrà a scoprire che sua figlia è felice di trascorrere alcuni giorni a casa di Hope insieme a Beth e non ha alcuna intenzione di tornare a casa insieme a lei. La Forrester non prenderà molto bene la decisione di Kelly e cadrà in una brutta depressione, tanto da abusare ancora di più dei farmaci antidolorifici. Steffy soffrirà ancora molto per la perdita improvvisa di Phoebe e il fatto di aver scoperto che la bambina in realtà è Beth ha portato la donna sull'orlo del baratro, per questo la Forrester prenderà male il fatto che Kelly si sia stabilita a casa della rivale.

Successivamente Hope e Steffy avranno l'ennesimo scontro, la figlia di Ridge vorrà evitare in tutti i modi che la Logan le porti via anche l'altra figlia, così poco dopo la discussione andrà a cercare il dottor John Finnegan, sperando che l'uomo possa darle il giusto sostegno in un momento così delicato.