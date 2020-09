Sabato 5 settembre doppio appuntamento per gli appassionati di Una vita. Oltre al consueto episodio pomeridiano su canale 5, la soap iberica terrà compagnia ai fan anche in prima serata su Rete 4. Molte le vicende che stanno appassionando i telespettatori, come quella che vede Liberto accusato ingiustamente di violenza ai danni di Genoveva. L'uomo tornato in libertà e dovrà fare i conti con la rabbia di Rosina, la quale non riuscirà a passare sopra al tradimento. Per tale motivo, Liberto deciderà di andarsene di casa. Tra Ramon e Alfredo invece, la tensione sarà alle stelle.

Ramon e Alfredo ai ferri corti, Bryce furioso per la notizia apparsa sul giornale

Guerra aperta tra Ramon e Alfredo Bryce, soprattutto dopo la notizia apparsa sul giornale e che accusa apertamente il banchiere di aver frodato i vicini di Acacias. Come noto, la notizia sarà stata pubblicata grazie all'intervento di Ramon, il quale cercherà in tutti i modi di mettere con le spalle al muro Alfredo. Quest'ultimo non prenderà affatto bene l'ultima mossa di Palacios, tanto da arrivare nuovamente a minacciarlo pesantemente. Intanto, nel corso del nuovo appuntamento di Una vita, Camino troverà il diario di Emilio consegnandolo ad Antonito. I due leggendolo, capiranno come il ragazzo stia soffrendo per amore di Cinta.

Una vita, trama 5 settembre: Felipe cerca di far ritirare le accuse contro Liberto

Dando uno sguardo alla trama del 5 settembre, si verrà a sapere che Cinta sarà ormai prossima alla partenza per la tournée, mentre Felipe cercherà di convincere Genoveva a raccontare la verità su quanto accaduto con Liberto e a far ritirare le accuse contro l'uomo.

La donna però, sembrerà irremovibile, decisa a portare avanti il suo piano di vendetta. Ursula invece, confesserà ad Alfredo che Marcia è una sua spia, assoldata per tenere d'occhio i movimenti di Felipe.

Rosina non riesce a perdonare il marito, Liberto se ne va di casa

Nel corso dell'episodio serale di Una vita, Arantxa riuscirà a far confessare a Cinta il suo amore per Emilio.

Ramon e la sua famiglia invece, cercheranno di stare vicino a Liberto, invitando lui e Rosina a pranzare insieme a loro. Rosina però, sembrerà non riuscire a dimenticare il tradimento del marito, tanto da non gradire più nemmeno la sua compagnia. Sarà a questo punto che Liberto prenderà una drastica decisione e se ne andrà da casa. Un modo questo, per lasciare più serena la moglie, in attesa che le acque si calmino.

Secondo le anticipazioni, anche il doppio appuntamento di Una vita di sabato 5 settembre sarà ricco di sorprese. Si ricorda inoltre che, per rivedere le puntate già andate in onda, basta collegarsi al sito Mediaset Play.