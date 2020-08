Con la nuova programmazione prevista per DayDreamer - Le ali del sogno, la serie potrebbe andare in onda in prima serata lunedì 7 settembre. Intanto sabato 5 settembre alle 2 e 45 del pomeriggio saranno trasmessi ben due episodi. Le anticipazioni della soap turca rivelano che Can darà a Sanem un importante incarico in azienda ma l'arrivo di Ceyda manderà in crisi Aydin. La ragazza, infatti, dovrà fare i conti con la vicinanza tra l'amministratrice delegata della Compass Sport, per cui l'azienda lavora, e l'affascinante fotografo. Frattanto la distanza tra Emre e Aylin non sarà definitiva come crede Can.

L'arrivo di Ceyda in azienda

La anticipazioni di DayDreamer su ciò che andrà in onda sabato 5 settembre rivelano che Sanem sarà impegnata in un nuovo lavoro. Dopo aver trovato lo slogan giusto per la Compass Sport, la copy-writer otterrà l'incarico di gestire tutta la campagna pubblicitaria scatenando l'ira di Deren. Quest'ultima, per mettere in crisi Aydin, chiederà a Ceyda, amministratrice delegato dell'azienda che si occupa di sport, di giungere in azienda. La donna però ben presto rivelerà di essere molto interessata a Can con il quale condivide diverse passioni.

Dopo il lavoro, Can chiederà a tutti di mangiare insieme ma alla fine, visti i precedenti impegni degli altri dipendenti, si ritroverà a cenare con Sanem in riva al mare.

Frattanto anche CeyCey e Ayhan andranno al ristorante insieme ma il loro primo appuntamento andrà male perché il ragazzo preso dal panico rischierà di far andare a fuoco l'intero ristorante.

Emre complotta ancora con Aylin

Dopo il suo incidente, Emre chiederà scusa al fratello promettendo di non vedere mai più Aylin e Can deciderà di accoglierlo in casa per farlo riprendere del tutto.

La perfida Aylin però contatterà di nuovo il minore dei Divit per chiedergli un nuovo favore: Emre dovrà prendere la telecamere che lei aveva posizionato in azienda per evitarle il carcere. Nonostante avesse promesso di non avere più a che fare con lei, Emre accetterà di aiutare Aylin ma quando si recherà in azienda Sanem lo vedrà.

Sanem non rivelerà a nessuno di aver visto Emre trafficare in ufficio per evitare un nuovo dolore a Can. Intanto Fabbri si farà di nuovo avanti con la pretesa di avere la fragranza del profumo di Sanem. Scoppierà una nuova lite tra Can e l'imprenditore italo-francese durante la quale, pur di allontanare Enzo da Sanem, Can riacquisterà le quote dell'azienda in possesso di Fabbri pagandole una cifra molto più elevata del loro valore. Infine, Mevkibe, divenuta presidente dell'associazione di quartiere, per ingraziarsi i suoi concittadini deciderà di aprire una nuova biblioteca.