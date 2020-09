Le prossime puntate dello sceneggiato Una vita continueranno ad essere movimentate da patti segreti e alleanze inaspettate. Gli spoiler raccontano che dopo la morte di Alfredo Bryce, la malvagia Genoveva Salmeron non accetterà il fatto di vedere Felipe Alvarez Hermoso e Marcia Sampaio felicemente innamorati. La nuova darklady di Acacias 38 disposta a tutto pur di riavere al proprio fianco l’avvocato, si servirà di Ursula Dicenta per sbarazzarsi in modo definitivo della scomoda brasiliana.

L’alleanza delle due malefiche donne darà i suoi frutti, visto che della domestica dell’avvocato non si saprà nulla.

Ovviamente il vedovo di Celia temerà il peggio per la propria amata, mentre Genoveva sarà sempre più convinta di poter tornare tra le braccia di Felipe.

Una vita, trame: Genoveva accetta la proposta di Ursula

Tra qualche settimana, nella soap opera nascerà un nuovo triangolo amoroso. Felipe, pur essendosi avvicinato a Genoveva con l’obiettivo di smascherarla, si innamorerà della sua nuova domestica Marcia. A seguito del decesso di Bryce, che perderà la vita su ordine della moglie, l’avvocato sceglierà di essere sincero con Salmeron dicendole di averla presa in giro per far venire alla luce il suo coinvolgimento con la truffa della banca americana. Alvarez Hermoso dopo essersi allontanato dalla darklady renderà nota la sua relazione sentimentale con Marcia.

Genoveva, inizialmente, farà capire di non essere disposta a lottare per farsi amare da Felipe, infatti decisa a dare una svolta alla sua vita saluterà tutti i cittadini prima di partire. A gran sorpresa Salmeron all'ultimo momento rinuncerà ad andarsene da Acacias 38 e Ursula le proporrà di aiutarla a sbarazzarsi della brasiliana.

In seguito, dopo essere stata respinta per l’ennesima volta dal legale, la vedova di Alfredo prenderà in considerazione la richiesta di Dicenta per aver appreso che Marcia non è più una semplice cameriera. Nel contempo quest’ultima durante una passeggiata con Felipe si ricorderà del suo passato in Brasile per aver visto un mozzicone di un sigaro, mentre l’ex istruttrice farà sapere a Genoveva di aver già avviato il piano per far sparire la sua rivale in amore.

La sparizione di Marcia, Felipe teme che la sua amata sia fuggita volontariamente

A questo punto Salmeron, decisa a conquistare Alvarez Hermoso, lo incontrerà per farsi aiutare a noleggiare una nave per rimpatriare i soldati feriti in Marocco: in tale circostanza però la darklady non convincerà l'avvocato ad invitarla alla festa del suo fidanzamento con Marcia. Ed ecco che al banchetto di Felipe prenderanno parte tutti i vicini, invece Ursula e Genoveva faranno perdere le loro tracce. Proprio nell’istante in cui Marcia sarà in procinto di recarsi a casa del proprio amato si spegnerà la corrente e la donna sparirà. Felipe quando saprà della misteriosa scomparsa della brasiliana, convinto che non si tratti di un gesto volontario, chiederà a Casilda di cercarla.

Ursula, invece, non appena Alvrez Hermoso la affronterà in mezzo alla strada, negherà di essere implicata nella sparizione di Marcia. Ad aiutare l’avvocato a ritrovare la propria amata ci penserà Mauro San Emeterio, tornato in paese appositamente per rintracciare la giovane. Per finire Felipe sarà sempre più affranto, infatti arriverà a sospettare che la sua dolce metà potrebbe averlo abbandonato per non sentire altri pettegolezzi sulla loro storia d’amore.