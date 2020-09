La soap opera di origini spagnole intitolata Una vita si prepara ad intrattenere il pubblico italiano, con nuovi intrighi. Nelle prossime settimane di programmazione, due personaggi non riusciranno a coronare il loro sogno d’amore. Gli spoiler raccontano che il matrimonio di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) verrà interrotto da un ospite inatteso.

Ad impedire al parroco di celebrare la cerimonia nuziale sarà Santiago Becerra ((Aleix Melè), un uomo legato al passato della brasiliana, ovvero suo marito.

Una vita, anticipazioni: Felipe e Marcia decidono di sposarsi

I telespettatori, nelle puntate già andate in onda su Canale 5, hanno assistito da poco all’arrivo di Marcia ad Acacias 38. Quest’ultima è riuscita a farsi assumere al servizio di Felipe come domestica al posto di Agustina. Con il passare dei giorni la new entry, pur essendo stata ingaggiata da Ursula per spiare ogni movimento dell’avvocato, comincerà a provare dei forti sentimenti nei confronti dello stesso che saranno ricambiati. Dopo aver fatto di tutto per potersi vivere il loro amore, Alvarez Hermoso e Marcia decideranno di sposarsi. La coppia si occuperà dei preparativi del matrimonio, e tutto sembrerà procedere per il verso giusto.

In realtà la perfida Genoveva non rinuncerà all’idea di tornare tra le braccia di Felipe. Per riuscire nel suo intento la darklady si fingerà gentile con la promessa sposa del vedovo di Celia e si rifiuterà di svelare ad Ursula il suo piano per sabotare le imminenti nozze quando le chiederà delle spiegazioni.

Santiago confessa di essere il marito della brasiliana, Genoveva conforta Alvarez Hermoso

Non tarderà ad arrivare il colpo di scena, proprio durante il lieto evento. In particolare Felipe e Marcia quando giungeranno all’altare e il sacerdote inizierà la messa, all’improvviso farà il suo ingresso in chiesa un uomo chiamato Santiago.

Quest’ultimo farà rimanere sconvolti tutti gli invitati, ma soprattutto i promessi sposi poiché nell’istante in cui saranno intenti a pronunciare il ‘fatidico sì lo voglio’ confesserà di essere il marito della brasiliana. Marcia sconvolta per quanto accaduto finirà per perdere i sensi a causa di una grave crisi respiratoria, invece Felipe, in preda alla disperazione totale e con il cuore spezzato, si farà confortare da Genoveva. Quest’ultima ovviamente approfitterà della complicata situazione per riconquistare il legale.

Successivamente la brasiliana rivolgerà le dovute scuse all’avvocato per convincerlo a perdonarla, e gli dirà con onestà di aver sempre pensato che Santiago fosse morto e di amare soltanto lui.