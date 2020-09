La famosa soap opera spagnola Una vita continua ad appassionare i fan con gli spoiler ricchi di novità. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, gli abitanti di Calle Acacias dovranno prepararsi a vedere Ursula Dicenta in una veste tutta nuova, quella di suora. Ebbene si, la dark lady deciderà di farsi suora, ma avrà un piano ben preciso in mente e sarà desiderosa di vendicarsi di Genoveva Salmeron. Quest'ultima capirà subito le intenzioni della Dicenta e non si farà imbrogliare quando la donna arriverà a Calle Acacias vestita da suora e pentita di tutte le sue malefatte.

Ursula contatta Cristóbal

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Ursula comincerà ad avere alcuni problemi con Genoveva, dopo che quest'ultima ordinerà alla Dicenta di uccidere Marcia e la donna non porterà a termine il diabolico compito. Dopo la vicenda Genoveva dirà a Ursula di non contare più sul suo aiuto, poi la Salmeron cercherà un modo per sbarazzarsi definitivamente della Dicenta. Quest'ultima contatterà Cristóbal, l'aguzzino che da molti anni ricatta Genoveva, per fare in modo che l'uomo torni ad infastidirla. Quando la donna scoprirà l'inganno di Ursula non ci metterà molto a vendicarsi e racconterà ai vicini di Acacias che è stata la Dicenta a spingere Agustina a gettarsi dal balcone.

Ursula accusata dagli abitanti di Acacias

Dolo la rivelazione di Genoveva tutti quanti saranno assai turbati con Ursula e la donna si ritroverà nuovamente ad essere accusata dagli abitanti del paese, oltre ad essere umiliata e offesa in mezzo alla strada. Sarà così che Ursula mostrerà segni di pura follia e arriverà addirittura a scambiare Genoveva per la scomparsa Cayetana.

La Dicenta comincerà ad avere continue visioni e ad un certo punto sparirà da Calle Acacias, nessuno per un pò di tempo avrà notizie di lei. Gli abitanti del paese, però, saranno ignari che la donna starà per tornare all'improvviso e stavolta riuscirà a stupire veramente tutti quanti.

Ursula torna a Calle Acacias

Ursula Dicenta tornerà a Calle Acacias dopo un periodo passato altrove, ma la donna avrà una nuova veste, quella di suora. La dark lady, infatti, tornerà in paese indossando l'abito monacale, poi racconterà a tutti di essere stata in convento e di essersi pentita di tutti i suoi delitti, ma non tutti crederanno al suo cambiamento improvviso: Servante e Fabiana incontreranno la donna vestita da suora per strada, ma resteranno alquanto diffidenti nei suoi confronti, Marcia invece sembrerà disposta ad ascoltarla e a darle una possibilità. La prima persona ad avere dei dubbi nei riguardi di Ursula sarà Genoveva, la quale si aspetterà che la nemica abbia in serbo per lei qualche colpo basso e non si fiderà minimamente della sua buona fede.

In realtà la Salmeron farà bene a pensare male di Ursula, poiché la donna ancora una volta non è tornata per redimersi, bensì per vendicarsi di Genoveva una volta per tutte.