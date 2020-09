I prossimi episodi de Il Paradiso delle signore segneranno il ritorno di Nicoletta a Milano che potrebbe portare a diversi cambiamenti importanti nelle vicende della soap. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 28 settembre al 2 ottobre rivelano che Cosimo svelerà a Riccardo di essere stato lui a riferire ad Adelaide il suo piano di fuga con la Cattaneo mentre Federico, dopo aver scoperto che anche Silvia è stata infedele a Luciano, lascerà Roberta. Nel frattempo, Vittorio e Marta troveranno la madre della piccola Anna e verranno a conoscenza del suo terribile passato. Infine, Salvatore e Marcello proveranno a vincere una nuova sfida commerciale.

Il Paradiso delle signore, puntate al 2 ottobre: Marta e Vittorio trovano Daniela, la madre di Anna

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore dal 28 settembre al 2 ottobre rivelano che Vittorio e Marta cercheranno un cavillo legale per procedere lo stesso all'adozione della piccola Anna dopo aver scoperto di non averne i requisiti. I due, poco dopo, scopriranno che l'unica soluzione è trovare la madre biologica della piccolina visto che non è sparita. Don Saverio, infatti riuscirà a trovarla e lo comunicherà subito ai coniugi Conti che poi incontreranno la donna che si chiama Daniela e che si mostrerà decisa a non riprendersi la figlioletta. Nel frattempo, Federico non riuscirà ad accettare il tradimento di suo padre Luciano nei confronti della madre e non capirà perché Silvia lo accetti in modo così passivo.

Il ragazzo avrà anche il sospetto che Roberta era a conoscenza della relazione esistente tra suo padre e Clelia. Poco dopo, Umberto dirà a Riccardo di essere giunto a New York e così il ragazzo verrà a sapere che il genitore sta continuando a cercare Adelaide. Intanto, Ludovica non vedrà l'ora di sapere a che punto è il suo abito da sposa mentre Maria Puglisi verrà assunta a tutti gli effetti come ricamatrice del Paradiso.

Più tardi, Marcello e Salvatore faranno piani per le vacanze, ma poi si scontreranno con la dura realtà visto che si renderanno conto che la Caffetteria non è così florida come credevano. Tuttavia troveranno in Armando un valido aiuto. Il capo magazziniere proporrà loro di mettere su una squadra di ciclismo acquistando una bicicletta.

I due giovani, però, non se la sentiranno e cercheranno un'idea rivoluzionaria per aumentare i guadagni della Caffetteria. Laura correrà in loro aiuto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni fino al 2 ottobre: Federico lascia Roberta

Clelia cercherà un chiarimento con Federico sulla sua relazione con Luciano, ma il ragazzo continuerà ad avere rancore nei confronti del genitore. Tuttavia, come si evince dalle anticipazioni Il Paradiso delle signore fino al 2 ottobre, tutto potrebbe cambiare nel momento in cui il Cattaneo junior scoprirà per caso che anche Silvia, in passato, ha tradito Luciano. Il ragazzo, dopo aver scoperto del doppio tradimento vorrà un confronto con i genitori mentre Clelia si sentirà responsabile per ciò che sta accadendo alla famiglia Cattaneo ed avrà un crollo emotivo.

Poco dopo, Marta vorrà fare tutto ciò che è in suo potere per tenere con sé la piccola Anna mentre Vittorio incontrerà nuovamente Daniela, la quale ribadirà che non vuole tenere la piccola. Intanto, Marcello e Salvatore si organizzeranno per tenere aperta la caffetteria anche di sera e riceveranno aiuto dai loro amici per realizzare il loro proposito, ma alcuni imprevisti rischieranno di mandare tutto a monte. Poco dopo, Federico a causa della crisi di famiglia dovuto al duplice tradimento dei genitori, rivaluterà l'amore in chiave negativa e non credendo più nel più nobile dei sentimenti prenderà una drastica decisione. Il giovane lascerà Roberta, la quale credendo inevitabile la rottura non proverà a fargli cambiare idea.

Intanto, in Atelier, Agnese e Gabriella parleranno del ritorno a Milano di Nicoletta dopo la fine del matrimonio con Cesare. Ludovica ascolterà per caso la conversazione e chiederà a Cosimo di non dire nulla a Riccardo. Più tardi, Rocco dirà a Marcella che tra Roberta e Federico è finita.

Il Paradiso delle signore: Nicoletta torna a Milano

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore vedremo Vittorio scoprire la terribile storia di Daniela, la madre biologica della piccola Anna. La donna, resterà scioccata quando scoprirà che i coniugi Conti non possono adottare la bambina per legge e per tale motivo deciderà di riprendere con sé la figlioletta e seguirà un consiglio di don Saverio. Daniela farà battezzare la piccola scegliendo Marta e Vittorio come padrini, ma poi il giorno del battesimo non si presenterà in chiesa.

Poco dopo, tornerà dai Conti e spiegherà loro perché è scappata. Nel frattempo, Salvatore e Marcello si lanceranno nella nuova iniziativa e ciò genererà un certo trambusto, ma purtroppo riceveranno una brutta notizia che frenerà i loro entusiasmi. Non possono tenere aperto il bar di sera, in quanto non hanno ottenuto i permessi necessari. Intanto, Cosimo non manterrà la promessa fatta a Ludovica, un po' perché non vuole più coprirla ed un po' perché preferirà seguire un consiglio di Gabriella. Il giovane, dirà la verità a Riccardo, ovvero che è stato lui a svelare ad Adelaide il suo piano di fuga con Nicoletta. Più tardi, i Cattaneo riceveranno una visita improvvisa, si tratta di Nicoletta che ha fatto ritorno a Milano, ma è cambiata rispetto a prima.