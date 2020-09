Il 26 settembre andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno. Verrà trasmesso un solo episodio inedito a partire dalle 15:20. Le anticipazioni della serie con Can Yaman e Demet Özdemir rivelano che la relazione tra Can e Sanem verrà a galla, nonostante i tentativi della coppia di tenere segreto il loro rapporto. Non saranno solo i pettegolezzi dei vicini della giovane ad ostacolare la serenità dei due protagonisti, ma soprattutto il piano messo in atto dalla perfida Aylin che vuole dimostrare di cosa è capace pur di portare a compimento i suoi obiettivi. La donna svelerà ai giornali la notizia della relazione segreta tra Divit e l'aspirante scrittrice.

Anticipazioni DayDreamer - Le ali del sogno: episodio del 26 settembre

DayDreamer - Le ali del sogno continuerà ad andare in onda anche il sabato pomeriggio. La serenità della coppia formata da Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Özdemir) faticherà a reggere le pressioni esterne e vacillerà nell'episodio in onda il 26 settembre alle 15:20. Stando alle anticipazioni diffuse sul web, tutto inizierà con i pettegolezzi messi in giro da Aysun (Asuman Çakır) e Ihsan (Tugca Beker) sul conto dei due fidanzati. Secondo le due malelingue, la giovane ha una relazione con il suo capo che la accompagna spesso a casa. Le voci inizieranno a diffondersi rapidamente fino ad arrivare alle orecchie di Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) che non tarderanno ad avere una reazione furiosa nei confronti dei due pettegoli.

I genitori di Sanem, infatti, non crederanno alle parole dei vicini e arriveranno alle mani con i maldicenti per difendere la figlia che, nel frattempo, capirà di dover rivelare ai suoi genitori tutta la verità sul suo rapporto con Divit. Tuttavia, le buone intenzioni di Sanem non serviranno a salvare la situazione che si complicherà con l'intervento di Aylin (Sevcan Yaşar).

Dopo aver rivelato ai giornali che il capo dell'agenzia Fikri Harika ha una relazione segreta con una sua dipendente, la notizia verrà pubblicata. In questo modo i coniugi Aidyn apprenderanno dai giornali che la figlia frequenta il fotografo prima che la ragazza riesca a confidare loro la verità.

Cosa è accaduto in DayDreamer nell'episodio trasmesso domenica 20 settembre

Nell'episodio di DayDreamer andato in onda domenica 20 settembre i protagonisti Can e Sanem hanno deciso di trascorrere un momento romantico nel rifugio del fotografo. I due fidanzati hanno passato la serata a guardare il cielo stellato, tra baci, coccole e buon cibo. Mentre Sanem si trovava con Can, a casa sua avveniva un fatto spiacevole. La madre, spaventata per l'entrata di un ladro, si è messa ad urlare a squarciagola e ha finito per svegliare tutto il vicinato. Anche Ayhan (Ceren Taşci) è stata svegliata dalle urla di Mevkibe e si è trovata in una situazione imbarazzante. La giovane, infatti, avrebbe dovuto essere con Sanem che aveva detto alla madre di essere al cinema con l'amica.