Gli spoiler spagnoli di Una vita trasmessi prossimamente su Canale 5 svelano che i fan assisteranno a un gradito ritorno nel corso dell'episodio 1079 della soap opera iberica. Stiamo parlando di Mauro San Emeterio, che si riaffaccerà nel vecchio quartiere di Acacias 38 profondamente cambiato in seguito ad alcuni drammatici eventi legati a Teresa Sierra.

Una vita: il ritorno di Mauro

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate in onda a breve in Italia si soffermano sul ritorno di Mauro interpretato dall'attore iberico Gonzalo Trujillo. In dettaglio, l'uomo chiederà a Felipe di ospitarlo per qualche tempo in casa sua.

Il legale apparirà molto contento dell'arrivo del suo migliore amico ad Acacias 38. A tal proposito, lo rassicurerà che può trattenersi fin quando lo riterrà necessario. Poi, lo informerà che sua moglie Celia è purtroppo scomparsa quando si trovava lontano dalla Spagna. Non contento, Alvarez Hermoso ammetterà di aver ritrovato la serenità accanto a Marcia, la sua ex domestica. Dichiarazioni che rattristeranno San Emeterio, il quale tenterà di non parlare di quanto gli è successo in Francia.

Felipe scopre che Teresa è stata uccisa

Stando alle trame della soap opera si evince che Mauro riuscirà a raccontare tutta la verità di quanto accaduto alla sua famiglia solo in un secondo momento. L'ex ispettore, infatti, racconterà a Felipe che il bambino che Teresa attendeva è deceduto durante un drammatico parto.

Nonostante questo, Sierra aveva dimostrato di aver superato la perdita del figlio grazie alla presenza del marito. Poi la donna si era consolata assumendo il ruolo di insegnante in una scuola di un piccolo borgo francese, se il destino non c'avesse di mezzo lo zampino. Alvarez Hermoso, infatti, apprenderà che Teresa è stata uccisa da alcuni ladri che si erano introdotti nella loro abitazione durante la notte.

In questo frangente, San Emeterio si sentirà in colpa per la perdita della moglie in quanto aveva reagito alla tentata rapina. Una tesi che non sarà condivisa da Felipe, che cercherà invece di confortare il suo migliore amico.

San Emeterio ha vendicato il decesso della moglie

Successivamente l'ex commissario aggiungerà altri dettagli alla tragica notte, che ha posto fine all'esistenza di Teresa.

Mauro racconterà di essersi fatto giustizia con le proprie mani. Infatti preciserà di aver ucciso i due criminali dopo averli cercati dappertutto. Poi l'uomo in preda all'emozione dirà di aver fatto ritorno ad Acacias 38 per dimenticare quei terribili momenti grazie ai suoi amici. Purtroppo ogni cosa nel quartiere non farà altro che ricordargli sua moglie. Anticipiamo che San Emeterio sarà coinvolto in una story-line con protagonista Marcia, la brasiliana che ha rapito il cuore di Felipe.