Tornano le anticipazioni di Una vita e riguardanti ciò che andrà in onda dal 6 al 12 settembre, ricordando che, le puntate trasmesse domenica 6 e lunedì 7 settembre saranno le repliche del serale di sabato su rete 4. Gli episodi inediti in onda a partire da martedì 8 settembre dunque, riprenderanno dal momento in cui Felipe, dopo essere stato invitato ad un evento presso l'ambasciata brasiliana, chiederà alla sua domestica Marcia di accompagnarlo. Tra i due la complicità sarà evidente, tanto da evitare per un soffio un bacio. Cinta invece, non riuscirà a tenere per sé l'amore che prova per Emilio e lo confesserà a Rafael.

Una vita, spoiler 6-12 settembre: Cinta confessa a Rafael di amare Emilio

Intrighi e passioni saranno gli ingredienti della prossima settimana di programmazione di Una vita. I sentimenti mai sopiti di Cinta per Emilio caratterizzeranno gran parte delle puntate, con la ragazza che arriverà a confessare a Rafael di non amarlo. La Dominquez non potrà fare a meno si svelare la verità al musicista, il quale verrà a sapere che la sua fidanzata è in realtà innamorata di Emilio. Proprio Cinta chiederà a Rafael di non dire nulla ai suoi genitori.

Felipe e Marcia sempre più vicini, lei lo accompagnerà al ricevimento?

Dal 7 al 12 settembre prossimi, i fan di Una vita vedranno come Felipe si convincerà del fatto di riuscire a indurre Genoveva a ritirare le accuse contro Liberto.

Per uno strano motivo infatti, l'avvocato penserà che in realtà la moglie di Alfredo sia una persona buona. Intanto proprio Alvarez-Hermozo riceverà un invito da parte dell'ambasciata brasiliana e chiederà a Marcia di accompagnarlo. Per tale motivo, l'avvocato insegnerà alla sua domestica alcune regole di comportamento, prima di presenziare all'importante evento.

Felipe e Marcia ad un passo dal bacio nelle prossime puntate di Una vita

Proprio nel corso degli insegnamenti di Felipe, i due arriveranno quasi a baciarsi durante un ballo. La loro complicità è evidente già da parecchie puntate e, solo con la messa in onda dei nuovi episodi di Una vita, si capirà se tra loro sboccerà la passione oppure no.

La domestica come noto, è una spia di Ursula, assoldata per spiare tutte le mosse dell'avvocato e la possibile nascita di un sentimento per Felipe potrebbe scombinare i piani della Dicenta. Intanto, sempre guardando a ciò che andrà in onda nelle puntate sino al 12 settembre, si scopre che Servate e Jacinto avranno partecipato al campionato cittadino di biglie arrivando primi. La vittoria consentirà al marito di Marcelina di rientrare in possesso della sua amata medaglietta.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita in onda dal 6 al 12 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. Su Mediaset Play sono invece disponibili le puntate già trasmesse.