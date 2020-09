Nuove anticipazioni spagnole riguardanti la soap opera Una vita, lo sceneggiato che sta appassionando sempre di più tanti telespettatori italiani. Il pubblico spagnolo è in ansia per quanto riguarda la Casado: nello specifico Antonito ha appena scoperto che la donna è malata. I medici diranno che la malattia de la Casado è incurabile e nessuno si preoccuperà per salvarla. Una scoperta che verrà fatta principalmente dai coniugi Palacios: infatti, Lolita finirà dritta in ospedale dopo aver perso i sensi per aver visto una scena davvero sconvolgente. In particolare la Casado vedrà delle fotografie che ritraggono il marito accanto a Natalia e subito dopo troverà Antonito accanto a Natalia.

Sarà proprio questa scena a farle perdere i sensi. Il marito completamente spaventato deciderà di portarla in ospedale e scoprire subito dopo che sua moglie è gravemente malata e che non ci sono speranze per salvarla.

Una vita spoiler puntate spagnole: Antonito trova un metodo per guarire sua moglie Lolita

Lolita ormai sembrerà rassegnata e pronta a morire, mentre il marito cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione per salvarle la vita. Il giovane Antonito non vuole vedere morire sua moglie e quindi si attiverà immediatamente. Dunque Antonito riuscirà a trovare subito il medico Santiago Ramón y Cajal: quest'ultimo dirà al giovane Palacios che esisterebbe un possibile trattamento sperimentale che riuscirebbe a salvare Lolita.

La donna si sottoporrà a questa cura sperimentale, ma tuttavia i risultati si potranno vedere soltanto nel tempo. Tuttavia, per sapere se la cura riuscirà a salvarle la vita, bisognerà attendere le prossime puntate spagnole di Una vita. I Palacios saranno tutti preoccupati, visto che non vedranno nessun miglioramento nelle sue condizioni di salute.

Anticipazioni puntate spagnole di Una vita: Lolita si risveglierà

Il medico e premio nobel Santiago Ramón y Cajal darà una nuove medicina a Lolita e cercherà anche di supportare la famiglia Palacios. Dunque il figlio di Ramon sembrerà sempre più convinto che dovrà perdere sua moglie per questa grave malattia.

Ma proprio quando le speranze si staranno spegnendo, la Casado si risveglierà nella stanza d’ospedale! Dunque la cura del dottore avrà realmente funzionato per salvarle la vita? Per sapere come andrà a finire, bisognerà attendere le prossime anticipazioni spagnole di Una vita.