Nelle prossime puntate italiane della telenovela Una vita scritta dall'autrice Aurora Guerra ci sarà parecchia tensione a causa dell’improvvisa scomparsa di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la nuova fiamma di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Quest’ultimo dopo essersi preoccupato a dismisura per ciò che potrebbe essere successo alla propria amata, si convincerà che possa esserci lo zampino di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro).

L’ex istruttrice non appena l’avvocato la affronterà, e la riterrà la responsabile di quanto accaduto gli mentirà dicendogli di non sapere nulla della brasiliana.

Una vita, spoiler: Marcia sequestrata da uno scagnozzo di Andrade

Le anticipazioni provenienti dalla Spagna e relative a ciò che succederà negli episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente, dicono che Genoveva dopo essersi sbarazzata di Alfredo facendolo uccidere non vorrà rinunciare a Felipe. La darklady decisa a riavere tra le sue braccia l’avvocato in fretta, si servirà della complicità di Ursula per non avere tra i piedi la scomoda brasiliana Marcia.

A questo punto l’ex istruttrice contatterà Cesar Andrade, il signore delle terre del Brasile che trattava da schiava colei che in pochissimo tempo ha fatto breccia nel cuore di Alvarez Hermoso. Il faccendiere non perderà tempo per far arrivare ad Acacias 38 uno dei suoi scagnozzi, e gli ordinerà di sequestrare Marcia.

Quest’ultima sparirà nel nulla quando avrebbe dovuto recarsi a casa di Felipe, per festeggiare il loro fidanzamento in modo ufficiale. Ovviamente l’avvocato non appena si accorgerà dell’improvvisa assenza della sua ex domestica, inizierà a porsi numerose domande.

Felipe supportato da Liberto e Mauro, Ursula nega di essere coinvolta con la scomparsa della brasiliana

Felipe per merito di Liberto e dello storico commissario Mauro San Emeterio, appena tornato in paese senza la defunta moglie Teresa, comincerà a chiedersi per quale ragione la sua amata abbia fatto perdere le sue tracce proprio adesso.

Alvarez Hermoso dopo aver scartato l’idea che Marcia possa averlo derubato poiché non gli mancherà nessun oggetto di valore, ripenserà alle minacce che Ursula ha fatto alla brasiliana quando Alfredo era ancora vivo.

Il legale sapendo che la sua amata prima di approdare nel quartiere iberico ha sofferto a causa di Andrade, avrà il presentimento che Dicenta possa essere coinvolta con la sparizione della fanciulla. Il vedovo di Celia non ci penserà due volte a scagliarsi contro l’ex istruttrice, che oltre a negare la sua colpevolezza con l’intricata faccenda si fingerà dispiaciuta per la sorte toccata a Marcia.