Pierluigi Diaco ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Adnkronos per fare chiarezza sul futuro di Io e Te. Il conduttore ha precisato di essere negativo alla Covid-19 e subito dopo ha rivolto i propri pensieri alla persona del suo team che è risultata contagiata dal virus.

Il 31 agosto il Fatto Quotidiano aveva annunciato la sospensione del talk-show di Rai 1. La decisione era stata presa dai vertici di Viale Mazzini dopo un caso di positività al Coronavirus da parte di un membro dello staff.

Le dichiarazioni del conduttore

Pierluigi Diaco all'Adnkronos ha dichiarato di essere risultato negativo sia al test sierologico che al tampone, dunque non ha contratto la Covid-19.

In un secondo momento ha fatto riferimento alla persona dello staff risultata positiva al coronavirus: "Il mio pensiero va alla collega e alla mia squadra". La collaboratrice contagiata verrà sottoposta ad un altro tampone di controllo. Infine il presentatore ha voluto augurare una pronta guarigione a tutti coloro che stanno lottando contro il coronavirus.

Per quanto riguarda l'ipotetica chiusura in anticipo del programma, il giornalista ha innanzitutto sottolineato che la sicurezza e la salute vengono prima di tutto. Io e Te, stando alla programmazione originaria, sarebbe dovuto terminare il 4 settembre, e a tal proposito Diaco ha detto: "Non so ancora se riusciremo a tornare per le ultime puntate".

Il conduttore ha chiarito di essere costantemente in contatto con i vertici Rai per capire il da farsi. Nonostante il programma non sia stato confermato per la stagione autunnale, il padrone di casa si è detto soddisfatto per gli ascolti ottenuti in queste settimane. Ricordiamo che alcuni giorni fa il giornalista capitolino era stato criticato da Selvaggia Lucarelli che non aveva gradito il suo modo di porsi dinanzi alle telecamere.

La Vita in diretta estate sostituisce il talk di Diaco

In attesa di capire quale sarà il futuro di Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco è stato al momento sostituito da La Vita in diretta estate. La trasmissione guidata da Andrea Delogu e Marcello Masi dal 31 agosto comincia intorno alle ore 14 e va avanti fino alle 15:30.

Subito dopo lascia spazio alla soap Il Paradiso delle signore, quindi torna in onda fino alle 18:45.

Da lunedì 7 settembre, invece, su Rai 1 tornerà la versione classica de La Vita in diretta condotta da Alberto Matano. Quest'ultimo sarà preceduto da Serena Bortone che sarà al timone di un nuovo format, Oggi è un altro giorno. La giornalista è passata da Rai 3 a Rai 1 per prendere il posto di Caterina Balivo e del suo Vieni da me.