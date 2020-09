Fiori d'arancio ad Acacias 38 nel corso dell'episodio 1074 della soap opera Una vita. Le trame delle puntate spagnole in onda a breve su Canale 5 annunciano che Ramon Palacios (Juanma Navas) e Carmen Sanjurjo (Maria Blanco) decideranno di convolare a giuste nozze all'interno della pensione di Fabiana e Servante per aiutarli a non perdere la loro attività.

Una vita: Ramon e Carmen decidono di sposarsi

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse a breve in televisione annunciano tempi felici per Ramon dopo la morte di Trini. Tutto inizierà dopo il decesso di Alfredo.

A tal proposito, Genoveva deciderà di lasciare il ricco quartiere dopo il funerale del consorte. La donna, prima di salutare Acacias 38, compirà un nobile gesto nei confronti del vicinato, truffato dal defunto Bryce. Infatti, restituirà una parte dei soldi che i vicini avevano perso a causa del crack del banco americano. Carmen e il fidanzato, a questo punto, decideranno di sposarsi dopo essere rientrati in possesso della somma di denaro persa nella truffa. Per questo motivo, la coppia deciderà di anticipare i preparativi delle nozze, tanto da avvisare Maria Luisa, Victor e la piccola Milagros.

Fabiana e Servante rischiano di perdere la loro pensione

Nel corso delle nuove puntate di Una vita, Carmen sceglierà la location nella speranza che i parenti di Ramon arrivino in tempo da Parigi.

Purtroppo un imprevisto manderà a monte il loro piano. In dettaglio, Fabiana e Servante rischieranno di perdere la pensione "La Buena Noche" a causa della rottura di un tubo della condotta idrica. L' ex portiere e la sua socia non avranno i soldi necessari per far fronte ai lavori e al pagamento di una salatissima multa.

Di conseguenza, Palacios deciderà di aiutare i due amici, tanto da convincere Sanjurjo ad organizzare il banchetto nuziale all'ostello dei due amici in modo che possano ripagare i lavori.

Il matrimonio di Palacios e Sanjurjo

Fabiana appoggerà l'idea di Ramon e Sanjurjo nonostante un'iniziale riluttanza.

Per questo motivo, la madre di Cayetana metterà in ordine la pensione in tempi record mentre Felicia sarà incaricata di preparare il banchetto nuziale. Intanto si avvicinerà il giorno del matrimonio della coppia. Susana confezionerà a Carmen un bellissimo abito color verde, mentre Palacios attenderà emozionato l'arrivo della sposa con accanto Antonito, Lolita e Milagros, tornata per l'occasione ad Acacias 38. Invece Maria Luisa, Victor ed il figlio Raul non potranno partecipare al matrimonio, in quanto impegnati con il lavoro. Per tale ragione, gli sposini decideranno di andarli a trovare in occasione del loro viaggio di nozze.