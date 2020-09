Un posto al sole nei prossimi episodi vedrà Giulia Poggi e Serena Cirillo protagoniste assolute con due story line che potrebbero riservare non poche sorprese e colpi di scena inaspettati. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 21 al 25 settembre, rivelano che la prima sarà indecisa se sporgere o meno denuncia nei confronti di Marcello mentre la seconda dovrà affrontare una difficile udienza per la separazione e sarà pressata da Leonardo, il quale non volendo rinunciare a lei, cercherà un confronto. Nel frattempo, Cinzia avendo scoperto che Cotugno è ricco cercherà di approfittare di lui mentre Niko sarà turbato da una notizia.

Infine, Patrizio avrà una brutta delusione.

Upas, trame al 25 settembre: Giulia non sa se denunciare o no Marcello

Le trame Upas dal 21 al 25 settembre, rivelano che Giulia sarà molto turbata dalla telefonata di Marcello e sarà molto indecisa sul da farsi. La Poggi, da un lato vorrebbe denunciare l'uomo che l'ha turbata e dall'altro vorrebbe lasciar perdere, in quanto temerà che non pagherà mai per ciò che ha fatto. Nel frattempo, l'esito dell'udienza di separazione avrà dei contraccolpi molti importanti sia su Serena sia su Filippo. Poco dopo, Cotugno incontrerà Cinzia Maiori che potrebbe prendere in affitto l'appartamento rimasto vuoto dopo la morte dell'anziana signora che ci abitava. Intanto, Serena in seguito al provvedimento del giudice, si preparerà a compiere un passo molto doloroso.

Più tardi, Giulia si augurerà che l'uomo che l'ha presa in giro insieme ad un complice paghi per ciò che ha fatto mentre Marco Modica si presenterà in commissariato per dare la sua versione della storia. Nel frattempo, Cinzia dopo aver capito che Cotugno è ricco, cercherà di circuirlo.

Upas, spoiler fino al 25 settembre: Leonardo non vuole arrendersi con Serena

Gli spoiler Upas fino al 25 settembre ci dicono che Serena sarà molto stressata a causa della separazione giudiziale nonostante Giulia le offrirà tutto il suo sostegno. Nel frattempo, Diego volendo aiutare Michele a fare la trasmissione sulle terribili condizioni lavorative alle quali sono costretti i rider, inizierà a raccogliere le loro testimonianze.

Poco dopo, Patrizio non volendo sfigurare costringerà Samuel a dei turni di lavoro extra molto faticoso, ma Max Peluso potrebbe riservargli una sorpresa spiacevole. Poco dopo, Marina si confronterà con Lara Martinelli ed inizierà ad avere dubbi sulla commessa del magnate russo. La Giordano sarà combattuta tra l'andare fino in fondo con la realizzazione dello yatch ed il rischio d'impresa che questo comporta. Intanto, Leonardo non avrà nessuna intenzione di arrendersi con Serena mentre lei deciderà di verificare se una sua "sensazione" sia giusta o meno. Più tardi, Patrizio farà fatica a riprendersi in seguito alla delusione avuta da Max Peluso e dovrà comprendere che spesso è il gioco di squadra a dare il successo sperato.

Upas: Leonardo vuole un confronto con Serena

Nei prossimi episodi di Upas, Marina, Fabrizio e Roberto dovranno prendere una decisione riguardo alle ulteriori richieste del magnate russo, ma presto potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena. Nel frattempo, Serena dopo aver avuto il risultato del test, si recherà da Giulia per parlare con lei e le svelerà i suoi sentimenti più profondi mentre Leonardo, il quale non ha intenzione di lasciarla perdere, cercherà un confronto con lei. Intanto, Renato sarà molto preoccupato per Niko e a giusta ragione visto che il ragazzo riceverà una notizia improvvisa che potrebbe turbarlo molto più di quanto già lo non lo fosse.