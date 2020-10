Armando Incarnato è senza dubbio uno dei protagonisti di Uomini e Donne. In un'intervista al magazine del programma condotto da Maria De Filippi, il cavaliere campano ha raccontato quale sia il suo rapporto con le donne. Inoltre, ha spiegato perché ha deciso di non uscire dal programma con Lucrezia Comanducci. Tra i vari argomenti trattati, Armando ha anche espresso il desiderio di diventare padre per la seconda volta.

Le dichiarazioni del cavaliere

Armando Incarnato a Uomini e donne magazine ha spiegato perché si è commosso di fronte al racconto di Nicola Mazzitelli. Il cavaliere ha confidato di avere imparato la sofferenza da piccolo, quando era in collegio.

Incarnato ha mostrato le sue fragilità poche volte in pubblico, per un motivo ben preciso: "Sono stato male nell'ascoltare il racconto di Nicola". Armando ha spiegato che preferisce mostrarsi arrogante, presuntuoso e forte al pubblico. In passato ha visto persone essere al suo fianco solamente per interesse e persone sparire dalla sua vita, solamente perché le cose andavano male.

In quest'ultimo periodo il cavaliere del Trono Over ha ammesso di apprezzare più le donne under 30 che over. A detta di Armando, le ragazze giovani hanno meno problematiche: sono più sveglie, piene di vita, intelligenti e furbe. Il diretto interessato ha precisato che chiunque lo conosca, sa benissimo che ha un bel legame con il genere femminile.

A tal proposito Armando Incarnato ha chiosato: "Il mio rapporto con le donne è idilliaco".

Infine, il protagonista del dating show di Canale 5 ha confidato di volere diventare padre per la seconda volta. Da una precedente relazione Incarnato è diventato papà di Michelle. Per una serie di motivazioni il cavaliere ha sempre aspettato ad allargare la famiglia, ma adesso sente che è arrivato il momento: "Vorrei avere un maschietto".

L'addio a Lucrezia Comanducci

Nel corso dell'intervista rilasciata a Uomini e Donne, Armando Incarnato ha spiegato perché ha deciso di non uscire dal programma con Lucrezia Comanducci. Il cavaliere aveva investito molto nella conoscenza con la dama, ma alle fine le cose non sono andate come sperava.

Il diretto interessato ha dichiarato: "Come avrei potuto rincorrerla?

In amore non vince chi scappa ma chi resta". Il cavaliere ha trovato l'abbandono del programma di Lucrezia senza un senso: "Non mi sono sentito di rincorrere una donna che non ha mai espresso una parola nei miei confronti". Inoltre, il bel campano ha ammesso che come tutti i suoi compagni di viaggio anche lui vuole uscire dal dating tra fiori, abbracci e sorrisi stampati sulle labbra.

Infine, Armando Incarnato ha assicurato che quando sarà pronto a lasciare Uomini e Donne i telespettatori lo capiranno dal modo in cui tratterà la donna che ha di fronte.